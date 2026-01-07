Ya huele a reforma

Mucho ruido generó, nos comentan, la visita que hizo a Palacio Nacional Pablo Gómez, el jefe de la comisión que designó la Presidenta Claudia Sheinbaum para redactar la iniciativa de reforma electoral, que será presentada a finales de este mes ante el Congreso de la Unión. Y es que cada vez hay más señales de que el esperado proyecto ya tiene por lo menos un borrador, pues la reunión de Gómez con la mandataria, a la que, nos dicen, también se sumaron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el ministro en retiro Arturo Zaldívar, quienes también forman parte de la comisión, ocurrió casi inmediatamente después de que el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, presentara su hoja de ruta para aprobar y poner en marcha el esperado dictamen que, ya muchos adelantan, pasará, aunque no sin una intensa confrontación, por lo pronto, con la oposición. Ahí el dato.