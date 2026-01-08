4T y oposición chocan por crisis en Venezuela

Legisladores de Morena muestran banderas de México durante la sesión en la Comisión Permanente, ayer.

Legisladores de la mayoría parlamentaria y de la oposición externaron posturas contrarias sobre la crisis en Venezuela: mientras la 4T condenó la captura del expresidente Nicolás Maduro y exigió respeto a la soberanía venezolana, el PAN rechazó defender a “un dictador espurio”.

Ante la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo, presidenta de la mesa directiva del Senado, presentó a nombre de las bancadas de Morena y el PT un punto de acuerdo en el que el Congreso manifiesta su profunda preocupación por la intervención de las Fuerzas Armadas estadounidenses en territorio venezolano.

EL Dato: Más de 50 países no reconocieron el triunfo de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela tras la elección de 2024.

“La intervención militar no constituye de ninguna manera una vía legítima para resolver los conflictos políticos, sociales o institucionales de una nación (el uso de la fuerza) tiende a profundizar la inestabilidad y agravar las crisis humanitarias, generando consecuencias de largo alcance que afectan a todos los pueblos”, detalló.

Tras señalar que esta acción constituye una violación a la Carta de las Naciones Unidas, y la Carta de la Organización de los Estados Americanos, Castillo Juárez invocó los principios históricos de la política exterior mexicana, recordando que nuestro país “ha sostenido históricamente una política exterior basada en los principios constitucionales de no intervención, el rechazo a las injerencias extranjeras, la autodeterminación de los pueblos y, por tanto, la solución pacífica de las controversias”.

El punto de acuerdo aprobado establece que la Comisión Permanente “expresa su profunda preocupación ante la intervención militar (...) y manifiesta su rechazo categórico a toda acción unilateral (y) convoca “a las mexicanas y a los mexicanos a mantener la cohesión nacional, frente a un contexto internacional marcado por la incertidumbre y la confrontación”.

En entrevista previa, el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, rechazó categóricamente defender a Maduro y acusó a Morena de equivocarse al respaldar a “un dictador espurio”.

“Nosotros defendemos la soberanía mexicana y la vamos a defender siempre. Lo que no vamos a defender, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, es al impresentable dictador Nicolás Maduro. No era el presidente legítimo de Venezuela, era un dictador espurio”, dijo.

Anaya Cortés cuestionó la defensa del derecho internacional por parte de Morena, señalando que “callaron como momias” ante las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela.

“Más de ocho millones de personas tuvieron que salir huyendo de Venezuela. El 80 por ciento de la gente viviendo en la miseria. ¿Y qué dijo Morena de esa violación sistemática de los derechos humanos?”, cuestionó.

Manuel Añorve Baños, coordinador de senadores del PRI, consideró que lo que pasó en Venezuela es una advertencia, porque “cuando un gobierno se cree intocable, cuando nadie le pone frenos, cuando se burla de la ley, cuando hace trajes a la medida del autoritarismo, tarde o temprano van a caer”.

Destacó que el PRI quiere democracia y libertad en Venezuela, pero “dictadores nunca más, ni disfrazados de transformación, ni zorros en piel de oveja”. Y mientras algunos se preocupan más por el futuro de un dictador, dijo, “nosotros estamos del lado de las víctimas, del lado de la gente que hoy por fin empieza a respirar con un poco de libertad”.

El senador emecista Luis Donaldo Colosio Riojas señaló que el régimen de Maduro es tan condenable como cualquier forma de intervención de Estados Unidos que vulnere el derecho internacional o sustituya la voluntad de los pueblos.