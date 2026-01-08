Claudia Sheinbaum destaca mejora en calificación de Pemex

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que durante 2025 Petróleos Mexicanos (Pemex) mejoró su calificación crediticia por parte de todas las agencias calificadoras, resultado del respaldo financiero y de la estrategia implementada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para fortalecer la administración de la deuda de la empresa productiva del Estado.

La mandataria explicó que, con el objetivo de garantizar la inversión programada para 2025, se creó un instrumento financiero especial que permitirá a Pemex cumplir con el pago de adeudos a proveedores, lo que contribuirá a mantener la continuidad de los proyectos y la estabilidad operativa de la empresa.

“Lo primero es que Pemex, este 2025, subió su calificación por todas las calificadoras, es muy importante”, expresó.

Sheinbaum también destacó que en 2025 Pemex logró producir 80 por ciento de los combustibles que se consumen en el país, lo que, dijo, representa un avance relevante en materia de autosuficiencia energética.

Añadió que este desempeño es resultado de las acciones realizadas dentro del marco establecido y del acompañamiento permanente de la Secretaría de Hacienda.

Finalmente, la presidenta subrayó que 2026 será un año clave para Pemex, tanto en las áreas de producción como de refinación, y aseguró que la empresa “va muy bien, trabajando de manera sólida”.

“Este 2026 es muy importante el trabajo de Pemex en distintas áreas, como en la producción como en la refinación, Pemex va muy bien, trabajando muy bien, acciones que se realizaron con el marco realizado y la Secretaría de Hacienda", dijo la Presidenta.

