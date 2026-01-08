Elevan apuesta en bachilleratos

Muy comentado ha sido el ajuste que se anunció ayer en la conferencia mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien instruyó al secretario de Educación, Mario Delgado, no frenar la maquinaria del Estado para generar más espacios para que la juventud mexicana curse la prepa, incluso más de los que ya se habían prometido para este sexenio. Se trata pues de elevar la apuesta de los 120 mil espacios para bachillerato a 150 mil al término de la administración, una medida que, nos hacen ver, no se ha establecido de buenas a primeras, sino con base en los resultados generados en 2025, pues, en el año que acabamos de despedir, el Gobierno federal se propuso crear 37 mil 500 lugares para la educación media superior y, debido al éxito de las prepas inauguradas, se decidió incrementar la cifra a 44 mil 685. ¡Qué tal!