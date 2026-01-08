Homicidios bajan en 40% desde septiembre de 2024, destaca Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que de septiembre de 2024 a diciembre de 2025 los homicidios dolosos en el país registraron una disminución del 40 por ciento, lo que equivale a 34 homicidios diarios menos, alcanzando el nivel más bajo desde 2016.

Durante la conferencia matutina desde Morelos, Claudia Sheinbaum atribuyó estos resultados a una estrategia de seguridad que “va dando resultados” y a la coordinación estrecha entre las instituciones de seguridad, procuración de justicia y los gobiernos estatales.

En la presentación del informe, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, detalló que el promedio diario de homicidios dolosos pasó de 86.9 casos en septiembre de 2024 a 52.4 en diciembre de 2025, consolidando una tendencia sostenida a la baja durante los últimos 15 meses. Destacó además que diciembre de 2025 fue el mes de diciembre con menos homicidios dolosos desde 2016.

“Los últimos quince meses se ha presentado una tendencia sostenida a la baja en la cual la administración inició con un promedio de 86.9 homicidios y en esta administración se registran 34 homicidios dolosos”, señaló.

Asimismo, se informó que 2025 se convirtió en el año con menos homicidios dolosos de los últimos diez años, con una reducción del 30 por ciento respecto a 2024.

Figueroa añadió que, entre 2018 y 2025, los delitos de alto impacto a nivel federal disminuyeron 47 por ciento. En cuanto a otros ilícitos, señaló que entre 2024 y 2025 el feminicidio bajó 15.2 por ciento, mientras que la extorsión registró un incremento del 2.3 por ciento.

Por su parte, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, señaló que para su estado fue de gran relevancia la reunión sostenida este día, al destacar la importancia de la estrategia de seguridad basada en el trabajo coordinado. Explicó que el encuentro permitió revisar, a nivel local, las acciones que se han venido implementando, así como evaluar de manera conjunta los avances y el rumbo de la estrategia.

