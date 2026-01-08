Sheinbaum reivindica a la Malinche: inaugura 6 monumentos a mujeres

La Presidenta Claudia Sheinbaum inauguró seis esculturas dedicadas a mujeres indígenas en el Paseo de la Reforma, en un acto que calificó como “de justicia histórica” y donde defendió la figura de Malintzin, tradicionalmente estigmatizada como traidora en el relato nacional.

Acompañada por la Jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada, la Presidenta Sheinbaum destacó en la ceremonia que los monumentos en el Paseo de las Heroínas representan “un reconocimiento explícito a quienes han sostenido desde sus comunidades y a lo largo de los siglos, quizá milenios, la vida cultural, social y espiritual de México”.

El Dato: El Paseo de las Heroínas se inauguró en marzo de 2023 por Claudia Sheinbaum, entonces Jefa de Gobierno, quien develó la escultura de Dolores Jiménez Muro.

Las seis figuras homenajeadas son la Mujer de Palenque, Tecuichpo, Señora Seis Monos, Shurtlalzin, Eréndira y Malintzin, cuya inclusión en el espacio público generó la atención de la mandataria.

“¿Por qué colocar su figura si durante años nos enseñaron que era símbolo de traición?”, cuestionó Sheinbaum sobre Malintzin, para luego responder: “Porque esa interpretación responde más a una necesidad de culpar que a una comprensión profunda de nuestra historia”.

La Presidenta Sheinbaum explicó que Malintzin “fue convertida en emblema de una supuesta fractura original para explicar la soledad del mexicano, cuando en realidad su vida refleja la condición de una mujer indígena inmersa en un mundo de violencia, de invasión y despojo que hizo uso de su palabra y conocimiento lingüístico para sobrevivir”.

“Al colocar la figura de Malintzin en Paseo de la Reforma, la miramos todos y todas con otros ojos, como la que habló, la que entendió, la que quería que la palabra venciera la espada”, afirmó.

La Presidenta Sheinbaum (c.), acompañada de Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CDMX, y sus respectivos gabinetes femeninos, al presidir ayer la inauguración del Paseo de las Heroínas en Reforma. ı Foto: David Patricio ›La Razón

La mandataria enfatizó que la presencia de las esculturas en una de las arterias principales de la CDMX es “un símbolo firme contra el racismo, el clasismo y el machismo”, ya que, durante demasiado tiempo, las mujeres indígenas “han sido invisibilizadas o relegadas a los márgenes del relato nacional”.

“Sin las mujeres indígenas no se entiende la historia de México. No se entiende México ni su presente, ni el horizonte de igualdad y respeto al que aspiramos como sociedad”, declaró.

Sheinbaum agradeció su apoyo a José Alfonso Suárez del Real, asesor político de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República, tanto en la primera etapa del proyecto Paseo de las Heroínas como en esta nueva etapa, al destacar que estos monumentos son “marcas históricas que deben hacernos recordar dignamente nuestro pasado”.