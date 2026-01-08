Sin límites, asesinato a sangre fría

Y el caso que está dando vuelta al mundo es el del asesinato de la estadounidense Renee Nicole Good a manos de agentes del ICE, en Minnesota. El video del ataque en contra de la ciudadana estadounidense es brutal, pues se aprecia el momento en que un agente dispara su arma hacia la mujer de 37 años que se encontraba a bordo de una camioneta en medio de un camino y que trata de salir del lugar antes de ser detenida. Pero si el crimen contra Good a manos de los agentes federales ha desatado la indignación, más lo ha hecho el argumento del presidente Trump y de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quienes tras los hechos se apresuraron a descalificar a la víctima y la acusaron de intentar atropellar al agente. Los hechos están exhibiendo también la crudeza de los operativos y redadas contra población migrante, mucha de origen mexicano, cuyos peores miedos se han vuelto a reactivar.