Van por tomar calles contra la enmienda

El PAN en la Cámara de Diputados amagó con tomar calles, realizar asambleas y protestas para frenar la reforma electoral propuesta por Morena y defender a las instituciones del país.

“Nos vamos a manifestar, haremos asambleas y saldremos a la calle a detener esta reforma electoral de la mano de la ciudadanía cansada de los abusos de Morena en todo el país”, señaló el diputado Ernesto Sánchez Rodríguez.

En entrevista durante la sesión de la Comisión Permanente, el panista advirtió que esta enmienda busca transformar al Instituto Nacional Electoral (INE), reducir el financiamiento público a los partidos y modificar la forma en que se elige a los diputados de representación proporcional.

“Este intento de reforma no es una mejora para nuestra democracia, detectamos que varios de los puntos que se plantean hasta ahora podrían ser un paso más en la construcción de una auténtica dictadura. Morena busca someter las instituciones, no fortalecerlas. Las necesitamos fuertes, confiables e independientes, no más simulaciones al servicio del poder”, expuso.

El Tip: La panista Kenia López presentó un decálogo que, dijo, está orientado a corregir distorsiones durante la discusión de la reforma.

El financiamiento público es clave y eliminarlo sería un grave error, consideró el panista, quien señaló que, sin este recurso, existe el riesgo de que el crimen organizado y grupos con intereses oscuros tomen el control de las campañas.

Por separado, el coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, expuso que la reforma impulsada por Morena “no responde a una demanda ciudadana ni de los partidos de oposición, sino que constituye un engaño y un distractor cuyo objetivo real es concentrar el poder y debilitar la democracia mexicana”.

Afirmó que el partido en el gobierno busca hacer creer a la población que el país enfrenta una necesidad urgente de modificar el sistema electoral, cuando el debate ha sido impuesto desde el Ejecutivo y no surge de la sociedad ni de las fuerzas democráticas.

“Lo que están haciendo es desmantelar los órganos que garantizan los procesos electorales, muy a la venezolana”, advirtió.

Sobre la propuesta de eliminar a los diputados plurinominales, subrayó que estos legisladores representan a los ciudadanos cuyos candidatos no ganaron en las urnas. Recordó que en las elecciones pasadas 46 por ciento de los mexicanos votó por una opción distinta a Morena, por lo que suprimir esta figura dejaría sin representación a millones de personas.

A su vez, la presidenta de la mesa directiva de San Lázaro, la panista Kenia López Rabadán, advirtió que cualquier modificación a las reglas del sistema democrático “debe surgir de consensos amplios, estables y no coyunturales, y no de mayorías temporales que busquen capturar el poder”.

La legisladora sostuvo que la legitimidad de las reglas electorales depende de que no sean modificadas unilateralmente por quienes compiten bajo ellas, y subrayó que los estándares democráticos internacionales establecen la estabilidad electoral como condición para fortalecer la confianza ciudadana.

