Despedida y mensajes

Señales de nuevos tiempos, resulta que ayer se concretó la salida de Rafael Coello Cetina como secretario de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el segundo cargo de mayor relevancia en la institución, sólo después de los ministros. “Su trabajo al frente de la Secretaría General es digno de reconocerse y nosotros, todos, producto de la elección del año pasado, estamos construyendo un nuevo Poder Judicial y sólo son cambios de ciclos, cambios de visiones, cambio de metodología”, refirió el ministro presidente Hugo Aguilar, quien informó que en su relevo entra Daniel Álvarez Toledo. Coello tuvo ese encargo desde 2009 y ayer casi todos los integrantes del pleno del máximo tribunal le ofrendaron un prolongado aplauso en reconocimiento a su trayectoria. Bueno, quien cortó antes que nadie el aplauso fue la ministra Lenia Batres. Un mensaje dentro del mensaje

