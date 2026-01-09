México investiga red criminal binacional

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) investigan a las empresas ligadas con una organización criminal “hispano-mexicana”, desmantelada en España.

Informó que México dará seguimiento a posibles vínculos comerciales y aduanales relacionados con una empresa dedicada al comercio de mármol, piedra y materiales, que fue señalada como responsable del principal punto de abastecimiento de metanfetaminas de Europa.

El Dato: Desde octubre de 2024 se han asegurado 318.8 toneladas de narcóticos, de las cuales 1.8 correspondieron a fentanilo, lo que representa apenas 0.56 por ciento del total.

El miércoles 7 de enero, la Policía Nacional de España anunció el desmantelamiento, en coordinación con la Administración para el Control de Drogas (DEA) de EU, de una organización criminal binacional (España-México), ligada también con el Cártel de Sinaloa.

“Entre los arrestados destacan un miembro del Cártel de Sinaloa y un propietario de una empresa de mármol que utilizaron para enviar la sustancia”, según un comunicado de la Policía Nacional.

Al empresario marmolero le encontraron cerca de 3 millones de euros y dinero mexicano en un búnker subterráneo. Presuntamente, el sospechoso usó su compañía para introducir metanfetamina oculta en piedras importadas desde México.

García Harfuch detalló que la operación, realizada por la Policía Nacional de España en coordinación con la DEA de Estados Unidos, culminó con la detención de nueve personas, entre ellas dos mexicanos, uno de Jalisco y otro de Sinaloa, involucrados en esta red criminal.

El secretario de Seguridad aclaró que el Gobierno de México no participó directamente en el operativo en territorio español, pero destacó que, por tratarse de ciudadanos mexicanos detenidos, existe un “muy buen intercambio de información” con las autoridades de España.

Indicó que las averiguaciones, que comenzaron en 2023, permitieron identificar que la organización usaba empresas lícitas de comercio de mármol y piedra para ocultar metanfetamina en sus envíos, aprovechando rutas comerciales regulares para transportar la droga.

Resaltó que México mantiene coordinación con España, incluyendo la presencia de un delegado del Centro Nacional de Inteligencia, lo que permite un seguimiento continuo de los casos que involucran a nacionales ligadas a redes transnacionales de narcotráfico.

FENTANILO. El Gobierno federal rechazó que en México se produzca fentanilo de manera ilegal, al asegurar que ninguno de los narcolaboratorios desmantelados durante la actual administración estaba destinado a la elaboración de esa droga.

Durante la presentación del informe de seguridad, la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, desde el inicio de su Gobierno, han sido asegurados mil 887 laboratorios clandestinos, los cuales estaban vinculados casi en su totalidad a la producción de metanfetaminas.

La mandataria explicó que, si bien al inicio de la administración se detectaron algunos casos en los que se fabricaban pastillas, no se trató de la producción del fentanilo como sustancia, y subrayó que las investigaciones continúan. No obstante, sostuvo que la metanfetamina ha sido la principal droga elaborada en los sitios clandestinos localizados.

En el mismo sentido, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, precisó que los mil 887 laboratorios destruidos por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina correspondían a metanfetaminas, incluidos cuatro inmuebles ubicados en el estado de Morelos, asegurados en coordinación con autoridades estatales.

Destacó que la desarticulación de estos centros de producción ilegal representó una afectación de miles de millones de pesos para las organizaciones criminales, al impedir la fabricación y distribución de grandes volúmenes de droga.