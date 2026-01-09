No se puede extorsionar con “careta de sindicato”

La Presidenta Claudia Sheinbaum advirtió cero impunidad para grupos delictivos que operen bajo la fachada de organizaciones sindicales y dará atención prioritaria a todas las denuncias por extorsión.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue consultada sobre los señalamientos contra sindicatos como Libertad, cuyos dirigentes han sido acusados de extorsión, despojos, presunto huachicol del agua y hechos violentos en entidades como Puebla y Tlaxcala, además de contar con órdenes de aprehensión vigentes contra algunos de sus integrantes.

El Dato: Rafael Carbarín, secretario del Sindicato Progresista de Trabajadores Libertad, fue detenido el 16 de diciembre en el municipio de Quecholac, Puebla, por el delito de extorsión.

“Cero impunidad. No puede, con la careta de ser un sindicato, estar cometiendo delitos de extorsión o de otro tipo”, dijo.

Previamente, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que desde el inicio de la actual administración se han desplegado acciones contra grupos que se ostentan como sindicatos y que están vinculados con actividades ilícitas en distintas regiones del país.

Detalló que se han realizado detenciones relacionadas con estas organizaciones en el Estado de México, donde fue capturado un líder identificado como El Choqui, así como en entidades como Coahuila y en la región de La Laguna.

Destacó la detención de Edgar “N” en el estado de Durango, alias El Limones, identificado como presunto jefe de plaza y operador financiero del grupo criminal Los Cabrera Sarabia, con presencia en ese estado, Coahuila y otras regiones del norte del país.

Tras su captura, realizada a través de operativos coordinados entre fuerzas federales y estatales, cinco presuntos operadores más del mismo grupo delictivo también fueron detenidos. Todos fueron trasladados al Centro Federal de Reinserción Social Número 1 El Altiplano, ubicado en el Estado de México.

Un juez federal calificó como legal la detención y dictó prisión preventiva oficiosa contra Edgar “N” y los otros cinco imputados, mientras se desarrolla el proceso penal en su contra.

El secretario de Seguridad explicó que, en los casos donde existen órdenes de aprehensión vigentes, se brinda apoyo inmediato a las fiscalías estatales para su ejecución. Además, precisó que, cuando se trata de mandatos judiciales emitidos por autoridades de Tlaxcala, se establece coordinación directa para fortalecer el cumplimiento de la ley.

Añadió que todas las denuncias relacionadas con extorsión son atendidas con carácter prioritario y que se reforzará la coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), particularmente con la llegada de Ernestina Godoy.

Al retomar el tema, la Presidenta recordó que uno de los dirigentes sindicales señalados fue detenido cuando Godoy se desempeñaba como fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, por lo que subrayó la importancia de que las investigaciones continúen.

El año pasado, en La Laguna, autoridades federales y estatales abrieron investigaciones por presuntos actos de extorsión vinculados con operadores de un sindicato, principalmente en los sectores de la construcción, transporte y obra pública.

Las indagatorias se centraron en denuncias por cobro de cuotas, amenazas a empresarios y presiones para imponer contratos colectivos, además de posibles vínculos con otros hechos violentos registrados en la zona.

…Y pide acelerar investigación del tren

› Por Ángel Molina

Desde Morelos, la Presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) acelerar las investigaciones sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido hace dos semanas, y agilizar los procedimientos para la reparación integral del daño a las víctimas, conforme a los protocolos internacionales y a la Ley General de Víctimas.

Subrayó que ya existe una carpeta de investigación abierta por el accidente, por lo que no es indispensable que las víctimas presenten denuncias adicionales para acceder a la atención y compensación correspondientes. No obstante, reconoció que las personas afectadas tienen el derecho de denunciar o de recurrir a un bufete de abogados si así lo deciden.

14 personas fallecieron en el descarrilamiento del Interoceánico

En ese sentido, señaló que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) mantiene contacto directo con las familias afectadas y acompaña el proceso mientras continúan las indagatorias.

Más tarde, la Secretaría de Marina (Semar) informó que, a través del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, se han realizado diversas acciones para garantizar los servicios de seguridad y vigilancia en instalaciones y tramos asignados del ferrocarril, así como la cobertura del seguro de pasajeros durante el periodo 2026, en apego a los principios de legalidad, transparencia y responsabilidad.

Detalló que en noviembre de 2025 inició una investigación de mercado para la contratación de servicios de seguridad, solicitando cotizaciones a 82 empresas, de las cuales se recibieron seis propuestas. En diciembre se realizó la apertura de cinco de ellas; sin embargo, tras el análisis técnico, administrativo y legal, el 26 de ese mes, se emitió el acto de fallo mediante el cual la licitación fue declarada desierta, al no cumplirse los requisitos técnicos indispensables para el correcto desarrollo del servicio.

Ante esta situación y con el objetivo de asegurar la continuidad operativa, la Marina firmó un convenio de ampliación temporal por dos meses, correspondientes a enero y febrero de 2026, con la empresa Sedegral Seguridad y Defensa en General, S.A. de C.V. De manera paralela, a partir del 31 de diciembre de 2025 se inició un nuevo procedimiento de contratación mediante invitación, con fecha límite para la presentación de propuestas el 9 de enero de 2026.