Vamos a estrechar la comunicación y coordinación con EU: Presidenta Claudia Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró su disposición de trabajar en coordinación, sin subordinación, con el Gobierno de Estados Unidos y anunció que va a estrechar la comunicación con la administración del presidente Donald Trump, por lo que instruyó al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, sostener una reunión con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

“Vamos a estrechar la comunicación, por eso le pedí al secretario Juan Ramón de la Fuente que pueda, si es necesario verse, con el secretario de Estado; hace dos o tres días el propio secretario Rubio habló de la buena coordinación en materia de seguridad que hay con México, que lo han presentado en varias ocasiones. Está el grupo de trabajo que tenemos conjuntamente, entonces pues estrechar más la relación, la información, esta información que damos de la cantidad de laboratorios incautados, en fin, que tengan toda la información y en el marco de lo que hemos venido trabajando, estrechar la coordinación”, informó desde la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

