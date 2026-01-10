Noroña asegura que ‘no existe la primera clase’ tras polémica por FOTO en vuelo de lujo

El senador Gerardo Fernández Noroña, durante una transmisión en vivo en sus redes sociales.

Ante la difusión de una fotografía en la que es exhibido mientras viaja en una cabina premier de Aeroméxico, el senador Gerardo Fernández Noroña, de Morena, afirmó que “no existe la primera clase” y acusó a la prensa mexicana de provocación y acoso.

A través de una transmisión en vivo en su canal de YouTube, el legislador sostuvo que sus opositores y los medios de comunicación pretenden callarlo y distraerlo de de lo que calificó como “temas fundamentales”, como los amagos de Donald Trump sobre una intervención militar en México.

“Lo que quisieran es callarme, lo que quisieran es que yo me distrajera, lo que quisieran es que no me centrara en los temas fundamentales. (...) Lo demás, que se dejen venir, me da lo mismo”, afirmó.

El viernes, Grupo Fórmula difundió la fotografía en la que Gerardo Fernández Noroña fue captado dormido durante un vuelo de regreso a México desde Roma, Italia, en un asiento de la Clase Premier de Aeroméxico. Según el sitio web de la aerolínea, un boleto redondo en esa cabima puede alcanzar un costo de hasta 70 mil pesos por persona .

Captan a Fernández Noroña durmiendo vuelo de primera clase, desde Roma a México. ı Foto: Cuartoscuro / Cortesía Grupo Fórmula

En respuesta, el senador insistió en que “no existe la primera clase” en Aeroméxico y calificó como una falta de respeto que haya sido fotografiado, al tiempo que se dijo víctima de acoso .

“Ya no tienen ningún límite de nada, de nada. Simplemente, como dije cuando viajé a París, oficialmente no existe la primera clase, ni Air France ni Aeroméxico tienen primera clase, no existe”, sostuvo.

No obstante, tanto Air France como Aeroméxico cuentan con cabinas de alta gama: la aerolínea francesa ofrece una exclusiva primera clase conocida como La Première, mientras que Aeroméxico dispone de su sección ejecutiva, Clase Premier.

Noroña también pidió el respaldo de sus seguidores ante lo que considera agresiones en su contra, que, dijo, son alentadas por los medios de comunicación.

“El acoso está cabrón y lo que falta, le van a ir subiendo. (...) Va a ir aumentando la provocación, el acoso. Los medios están alentando la agresión en contra de mi persona. Eso va a ir aumentando. Necesito de su ayuda, que me acompañen, que me protejan, que me cuiden”, expresó.

Este sábado, en una nueva transmisión en vivo, el senador reiteró que los medios de comunicación han alentado el “acoso” en su contra y advirtió, nuevamente, que la “violencia” continuará “incrementándose”.

“En un vuelo de 13 horas, no se puede uno ni dormir porque ni respetan nada, además cobardía”, reclamó.

