Harfuch desmiente ‘desaire’ de Rosa Icela Rodríguez: ‘hemos recibido mucho apoyo, aprecio y cariño’, afirma

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), rechazó un supuesto “desaire” por parte de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

En conferencia de prensa para presentar avances en la investigación del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, el funcionario federal afirmó que Rosa Icela es una “extraordinaria compañera de trabajo”, y subrayó que siempre le ha mostrado “muchísimo apoyo, aprecio y cariño”.

Lo anterior, luego de la difusión de un video en el que, supuestamente, la encargada de la política interior evita saludar a Harfuch durante la gira de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el estado de Guerrero.

Al respecto, Harfuch explicó que ese día ya había saludado a Rosa Icela Rodríguez en varias ocasiones antes de la conferencia matutina presidencial, alrededor de las 7:00 horas.

“Ese día, yo creo que ya nos habíamos saludado unas diez veces, porque el Gabinete de Seguridad empieza a las 6 de la mañana, nosotros llegamos siempre 5 y media y pues ahí es donde siempre nos saludamos. En ese momento, yo creo ya nos habíamos visto en siete ocasiones para esa hora”, comentó.

Harfuch recordó que su relación profesional con Rosa Icela Rodríguez comenzó cuando él se desempeñaba como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, mientras ella fungía como secretaria de Gobierno durante la administración de Claudia Sheinbaum como Jefa de Gobierno.

“Con la secretaria Rosa Icela, que tengo el honor de conocerla desde el 2019, empezamos a trabajar juntos en la Ciudad de México, cuando era secretaria de Gobierno, no sólo es un extraordinaria compañera de trabajo sino, en lo personal yo estoy muy agradecido con ella. Como ustedes saben, nosotros llegamos e ese tiempo del gobierno federal al gobierno de la Ciudad, y mi contacto directo era la secretaria Rosa Icela, como secretaria de Gobierno y siempre, lo único que hemos recibido, es muchísimo apoyo y también mucho aprecio y mucho cariño”, añadió.

