Autoridades federales aseguran más de 700 kilos de metanfetamina en tres estados

En un operativo coordinado, autoridades federales desmantelaron y destruyeron laboratorios clandestinos dedicados a la producción de metanfetamina en Durango, Sinaloa y Michoacán, asegurando más de 700 kilos de droga y diversos precursores químicos.

Elementos de la Secretaría de Marina, en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, llevaron a cabo las acciones en el marco de los esfuerzos permanentes para mantener el Estado de derecho.

La primera intervención tuvo lugar en la localidad de Carricitos, Durango, donde las autoridades localizaron un laboratorio clandestino con extensas áreas de operación y material para la elaboración de drogas sintéticas. En el lugar se aseguraron 1,150 litros y 695 kilos de precursores químicos. Todos los equipos fueron inhabilitados y destruidos para evitar su reutilización.

En Sinaloa, en el poblado Los Cedros, se desmanteló otro laboratorio clandestino donde se aseguraron aproximadamente 750 kilos de producto terminado, así como 1,150 litros y 695 kilos de precursores químicos.

En Michoacán, en la localidad de La Escondida, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, se localizó y desmanteló un laboratorio donde se aseguraron 9,700 litros y 500 kilos de precursores químicos, además de equipo y herramientas de laboratorio.

La destrucción total de estas instalaciones representa un golpe significativo a las estructuras logísticas de la delincuencia organizada y previene que estas sustancias ilícitas lleguen a la sociedad.

