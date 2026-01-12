Cero diferencias

Ya salió el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a aclarar que ninguna diferencia hay entre él y la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Esto luego de que se viralizara un video en el que los funcionarios no se saludan. Sobraron el fin de semana especulaciones sobre supuestas diferencias. El caso es que no va por ahí la cosa. Ayer, al titular de la SSPC le preguntaron sobre el tema en la conferencia de prensa que ofreció por la tarde. “Con la secretaria Rosa Icela, que tengo el honor de conocerla desde 2019, que empezamos a trabajar juntos en la Ciudad de México, cuando era secretaria de Gobierno, no sólo es una extraordinaria compañera de trabajo, sino, en lo personal, yo estoy muy agradecido con ella”. Dijo que lo único que ha recibido de la funcionaria es muchísimo apoyo, aprecio y cariño. Y sonriente agregó que ese día ya se habían visto y saludado como 10 veces.