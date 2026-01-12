Descartan sobrevuelos extranjeros en México

Ricardo Trevilla Trejo, secretaria de la Defensa, e una imagen del 9 de enero de 2026

RICARDO TREVILLA TREJO,, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), afirmó este domingo que no se ha registrado ningún sobrevuelo de aeronaves de inteligencia extranjeras sobre el territorio mexicano en los últimos días.

Durante una conferencia del Gabinete de Seguridad, Trevilla fue consultado sobre reportes en redes sociales que señalaban que una aeronave de inteligencia —presuntamente de la Fuerza Aérea de Estados Unidos— había volado sobre Jalisco y Michoacán.

Ante ello, aseguró que no existe registro oficial de esa operación y que el único avión que ha estado en el aire pertenece a una dependencia del Gobierno mexicano.

El Dato: El canciller De la Fuente, está coordinando una futura reunión con los encargados de seguridad estadounidenses.

“No ha habido sobrevuelos de aeronaves extranjeras en territorio nacional”, insistió el titular de Defensa.

Además, explicó que el espacio aéreo del país está bajo estricto control de la Fuerza Aérea Mexicana.

Trevilla detalló que todos los vuelos realizados en lo que va del mes corresponden a unidades del Gabinete de Seguridad y que son monitoreados puntualmente por el Centro Nacional de Vigilancia Aérea.

Esta aclaración surge luego de que plataformas de rastreo de vuelos reportaran un avión de inteligencia de tipo ISR Diamond DA62 MPP cerca de Talpa de Allende, en Jalisco, zona señalada como influencia del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).Sin embargo, las autoridades mexicanas han desmentido que esa aeronave haya ingresado al espacio aéreo mexicano.

Por otro lado, informes recientes de vuelos no tripulados militares estadounidenses detectados cerca de costas del sureste mexicano han generado alerta entre analistas y autoridades. En diciembre, registros de plataformas de seguimiento de vuelos mostraron al menos ocho operaciones de reconocimiento de drones militares sobre el golfo de México, con trayectorias vigilando zonas frente a Campeche, Yucatán, Tabasco y Veracruz.