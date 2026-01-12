EU consulta a México postura sobre Venezuela; ‘estamos contra intervenciones militares’, ratifica CSP

Responde a cuestionamientos tras hablar con magnate

Sheinbaum ratificó ante Trump el rechazo a las intervenciones militares en otros países, luego de que el republicano le preguntara qué postura asume su gobierno ante las operaciones realizadas en el país sudamericano.

En la fotografía, venezolanos se movilizan en Caracas contra la captura de Nicolás Maduro. Foto: Telegram, PartidoPSUV
Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ratificó ante su homólogo estadounidense, Donald Trump, el rechazo a las intervenciones militares en otros países, luego de que el republicano le preguntara qué postura asume su gobierno ante las operaciones realizadas en Venezuela.

Al abordar detalles de la llamada sostenida esta mañana con Donald Trump, comentó que éste le consultó sobre la postura, ante lo cual la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió que se mantiene la posición expresada de manera pública.

Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que el rechazo a la intervención en Venezuela se basa en los principios establecidos de la Constitución mexicana y el republicano dijo comprender la situación.

“No lo dijo. Me preguntó cuál era nuestra posición respecto a Venezuela. Le dije que es la posición pública, que nosotros tenemos una constitución y que estamos en contra de las intervenciones militares. Incluso dijo: ‘Bueno, entiendo que esa es su constitución’ y esencialmente esa fue la conversación sobre el tema de Venezuela”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo esta mañana en Palacio Nacional, en su conferencia de prensa.

