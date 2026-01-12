EU pide al país frutos contra el narco “tangibles”

Marco Rubio y el canciller De la Fuente, el 13 de noviembre de 2025.

El Gobierno de Estados Unidos convocó a México a fortalecer la cooperación para desmantelar las “redes narcoterroristas” de México y detener el tráfico de fentanilo y armas, y le expresó la necesidad de obtener “resultados tangibles”.

En una llamada telefónica que sostuvieron ayer, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, abordó con el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, ambos puntos.

“El secretario de Estado, Marco Rubio, habló hoy (domingo) con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, para evaluar la necesidad de fortalecer la cooperación para desmantelar las violentas redes narcoterroristas de México y detener el tráfico de fentanilo y armas”, estableció el portavoz adjunto principal, Tommy Pigott.

El Dato: De concretarse el encuentro telefónico, sería el número 15 desde el inicio de sus gobiernos en medio de una escalada de tensión por la posibilidad de realizar operaciones aquí

A través de un comunicado suscrito por dicho funcionario, el Departamento de Estado de EU señaló que Marco Rubio refrendó la postura del Gobierno estadounidense frente al combate a lo que llamó narcoterrorismo.

“El secretario Rubio reafirmó el compromiso de Estados Unidos de frenar el narcoterrorismo y subrayó la necesidad de obtener resultados tangibles para proteger a nuestro país y al hemisferio”, señaló Pigott en una breve comunicación.

Al respecto de dicha comunicación, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México explicó que, al atender las instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario De la Fuente habló por teléfono con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con la finalidad de dar seguimiento al Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza.

Estas acciones se dan, subrayó la Cancillería, “bajo los principios de respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación”.

Después de la comunicación entre ambos funcionarios, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció, por medio de sus redes sociales, que su conferencia matutina de este lunes 12 de enero va a arrancar más tarde de lo habitual, hacia las 9 de la mañana; si bien la mandataria no dio detalles del porqué, este anuncio va acompañado con la instrucción de la mandataria federal para que México fortalezca sus comunicaciones directas con Estados Unidos y el motivo del retraso de su conferencia sería una llamada telefónica con el presidente Donald Trump.

El pasado 9 de enero, en una gira que sostuvo por Guerrero, la titular del Ejecutivo federal anunció que instruyó al canciller Juan Ramón de la Fuente a tener una comunicación directa con las autoridades estadounidenses y, en caso de ser necesario, una llamada telefónica directamente con el presidente Donald Trump.

En caso de que los presidentes establezcan comunicación telefónica este lunes, ésta sería la llamada número 15 desde que ambos tomaron posesión en sus respectivos países.

La instrucción de fortalecer la comunicación y relaciones entre ambos países se da en medio de los señalamientos que ha expresado Trump al sugerir una ofensiva contra los cárteles mexicanos, a los que considera narcoterroristas.

De hecho, el pasado 8 de enero, el mandatario de Estados Unidos dijo que sus fuerzas armadas podrían realizar ataques terrestres contra los cárteles de la droga, tras las operaciones marítimas en el Pacífico y el mar Caribe, donde han atacado con drones lanchas que transportaban presunta droga, pero no dio detalles.

“Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México”, dijo Trump, en una entrevista emitida ese día en Fox News.