Marina rescata a 36 personas y brinda más de 600 atenciones médicas en vacaciones de invierno

Acciones del 19 de diciembre de 2025 al 11 de enero de 2026

La Secretaría de Marina informó este lunes los resultados de la “Operación Salvavidas Invierno 2025”, que tuvo lugar del 19 de diciembre de 2025 al 11 de enero de 2026, en la que se brindó seguridad y vigilancia a los turistas nacionales e internacionales en los principales destinos de playa del país.

Durante este operativo, la Secretaría de Marina reportó 36 rescates en el mar y más de 600 atenciones médicas en las playas, gracias a la implementación de dispositivos terrestres y marítimos de seguridad, recorridos de vigilancia y difusión de recomendaciones preventivas.

#Entérate



La #OperaciónSalvavidas Invierno 2025 llegó a su fin



Con la satisfacción del deber cumplido, informamos que 3,035 elementos navales de nuestras 34 Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima estuvieron presentes y respondieron de manera oportuna, con… pic.twitter.com/VzCdCYwgYA — SEMAR México (@SEMAR_mx) January 12, 2026

La operación contó con la participación de 3,035 elementos navales, entre Almirantes, Capitanes, Oficiales, Clases, Marinería y personal civil, así como 298 unidades, que incluyeron 16 buques, 93 embarcaciones menores, seis unidades aéreas, 144 terrestres y 39 ambulancias.

Se realizaron recorridos de más de 28,000 kilómetros en tierra y 16,500 millas náuticas en el mar, con la misión de garantizar un ambiente seguro y resguardar la integridad de los visitantes.

Asimismo, participaron 34 Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima, 11 en el litoral del Golfo de México y 23 en el Pacífico, con personal especializado listo para responder de manera inmediata a cualquier situación de emergencia.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR