‘Cada quien decide… yo ya cumplí’: Sheinbaum ante falta de consenso para reforma electoral

Ante la falta de acuerdos para asegurar los votos del PT y del PVEM para conseguir la aprobación de la reforma electoral, como Morena ya lo admitió, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que esto ya es asunto de cada diputado y la decisión que tomen para votar el proyecto.

Ayer, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dijo ya no “ver esperanza” para que los aliados del partido guinda cedan en sus posturas y apoyen la reforma enviada por la mandataria federal al Congreso.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo optó por no emitir opiniones adicionales más que dejar la decisión en cada legislador, pues remarcó que ella ya cumplió con el compromiso de presentar una iniciativa para responder a las demandas de la población.

“No (hará un llamado). Cada quien que decida. Yo, como les dije, yo cumplí con la gente… Ya depende de los diputados cómo van a ejercer su voto”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo esta mañana en Palacio Nacional.

Durante la conferencia, Claudia Sheinbaum Pardo volvió a exponer los resultados de una encuesta con la que se consultó a la población en torno al sistema electoral y en la que se identificó que gran parte de la ciudadanía estuvo de acuerdo con modificar las diputaciones plurinominales y reducir el presupuesto a partidos políticos y a las elecciones, puntos que fueron motivo de desacuerdo en el PT y PVEM.

“Ya vimos la encuesta, más del 80 por ciento está de acuerdo con que los de representación, los diputados de representación proporcional sean elegidos directamente por la gente. Más del 80 por ciento está de acuerdo con reducir los montos que se dedican a partidos políticos y a la elección. Es decir, la mayor parte Bueno, la gran mayoría del pueblo de México está de acuerdo con la propuesta que envié”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Sobre recientes declaraciones hechas por el vicecoordinador de la bancada morenista en San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuéllar, en cuanto a que es necesario formar una nueva alianza ciudadana dentro del movimiento de la Cuarta Transformación para asegurar su continuidad, Claudia Sheinbaum Pardo dijo no tener claridad sobre a qué se refería, pero frente a ello señaló que las encuestas siguen mostrando altos niveles de aprobación en torno a su gobierno.

“Si hubiéramos traicionado nuestro pensamiento, pues no tendríamos esa aprobación. Si hubiéramos traicionado la cercanía con el pueblo, pues no tendríamos esa aprobación. Si hubiéramos privilegiado eh a los demás recursos económicos frente a los más pobres del país, pues no tendríamos esa aprobación. Si nosotros hubiéramos cedido en nuestra soberanía, pues no tendríamos esa aprobación. Entonces, ese esa aprobación tiene que ver con un proyecto de nación. Y eso es lo que piensa el pueblo de México”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

