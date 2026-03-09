Monreal prevé semana clave en San Lázaro; reforma electoral podría no prosperar sin apoyo de aliados

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, anticipó una semana intensa en el Palacio Legislativo de San Lázaro, marcada por la discusión de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y el proceso para designar al titular de la Auditoría Superior de la Federación.

En entrevista con medios, el legislador reconoció que la iniciativa constitucional enfrenta dificultades para avanzar en el Congreso debido a que partidos aliados como el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde han adelantado su rechazo a la propuesta.

“Es una de las posibilidades”, respondió al ser cuestionado sobre la posibilidad de que la reforma no sea aprobada.

Monreal explicó que el proceso legislativo está en manos de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-Electoral, que se encuentran en la etapa final de análisis del dictamen.

Ricardo Monreal, diputado y coordinador del grupo parlamentario de Morena

Detalló que el periodo de discusión establecido es de cinco días y que se prevé que ambas comisiones convoquen a sesión conjunta para definir si el documento se aprueba y se envía al pleno de la Cámara de Diputados.

El coordinador de Morena señaló que ha mantenido la postura de respetar la autonomía de las comisiones para que reciban propuestas, modificaciones o ratificaciones al proyecto.

Pese a la falta de respaldo de sus aliados legislativos, Monreal reiteró que Morena respaldará la propuesta de reforma constitucional presentada por la presidenta.

“No tiene ningún problema aceptar que ellos anticiparon su voto… Morena va a defender la propuesta de la presidenta y ya decidió respaldarla”, afirmó.

No obstante, admitió que será difícil modificar la postura del PT y del Partido Verde, quienes ya han hecho pública su posición.

Reforma electoral

Ante la posibilidad de un debate intenso en el pleno, el diputado adelantó que la Junta de Coordinación Política podría acordar un formato de discusión pactado entre las bancadas para evitar confrontaciones.

“Yo soy de los que piensa que el debate no nos debe de alejar; es para fijar posiciones, no para insultarnos o descalificarnos”, expresó.

El legislador señaló que Morena buscará mantener un tono respetuoso durante la discusión de la iniciativa.

Sobre la designación del titular de la Auditoría Superior de la Federación, explicó que la Comisión de Vigilancia continúa evaluando a los 92 aspirantes registrados y que posteriormente enviará una terna a la Jucopo, que a su vez la turnará al pleno para su votación.

Además de la reforma electoral, el Congreso tiene pendientes diversas iniciativas, entre ellas reformas en materia de propiedad industrial, un nuevo paquete del sistema anticorrupción, modificaciones a la legislación migratoria, reformas en cinematografía, pensiones y cambios al Código de Procedimientos Penales.

Monreal también adelantó que la próxima semana podría emitirse la convocatoria para renovar a tres integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, cuyos periodos concluyen en abril.

— Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) March 9, 2026

