Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 13 de enero

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.
Por lo que si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 13 de enero te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.
Frutas y Verduras
- Cilantro: $7.90 la pieza
- Espinaca:$7.90 la pieza
- Piña miel:$16.90 el kilo
- Naranja a granel:$19.90 el kilo
- Limón agrio o sin semilla: $24.90 el kilo
- Mandarina (kilo o malla): $29.90 c/u
- Toronja: $29.90 el kilo
- Manzana (Granny Smith, Red Delicious, Perón Golden): $34.90 el kilo
- Pera Anjou: $34.90 el kilo
- Torta de papa: $89.00 el kilo
- Champiñón a granel: $99.00 el kilo
Carnes, Pollo y Pescados
- Jamón de pierna horneada Fud : $35.00 el 1/4 de kilo
- Chamorro: $99.00 la pieza
- Pierna de cerdo: $114.00 el kilo
- Filete tilapia: $115.00 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso: $162.00 el kilo
- Molida Sirloin 90/10: $162.00 el kilo
- Milanesa de pechuga de pollo: $175.00 el kilo
