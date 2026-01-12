Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 13 de enero

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.

Por lo que si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 13 de enero te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.

Frutas y Verduras

Cilantro : $7.90 la pieza

Espinaca :$7.90 la pieza

Piña miel :$16.90 el kilo

Naranja a granel :$19.90 el kilo

Limón agrio o sin semilla : $24.90 el kilo

Mandarina (kilo o malla) : $29.90 c/u

Toronja : $29.90 el kilo

Manzana (Granny Smith, Red Delicious, Perón Golden): $34.90 el kilo

Pera Anjou : $34.90 el kilo

Torta de papa : $89.00 el kilo

Champiñón a granel: $99.00 el kilo

Verduras frecas ı Foto: Pixabay

Carnes, Pollo y Pescados

Jamón de pierna horneada Fud : $35.00 el 1/4 de kilo

Chamorro : $99.00 la pieza

Pierna de cerdo : $114.00 el kilo

Filete tilapia: $115.00 el kilo

Pechuga de pollo sin hueso : $162.00 el kilo

Molida Sirloin 90/10 : $162.00 el kilo

Milanesa de pechuga de pollo: $175.00 el kilo

