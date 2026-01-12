Procesos judiciales y violencia suben tensión

René Valencia es asistido por elementos de la Defensa, el 11 de enero.

Los hechos registrados durante el fin de semana volvieron a colocar a Michoacán en el centro de la conversación pública, luego de la comparecencia ministerial de la exsecretaria particular del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, así como del ataque armado contra René Valencia Reyes, hermano del dirigente estatal del PRI, Guillermo Memo Valencia.

Durante la conferencia del Gabinete de Seguridad federal, el fiscal estatal Carlos Torres Piña explicó que la comparecencia de Yesenia “N” forma parte de las diligencias para agotar diversas líneas de investigación, al igual que con otros funcionarios de la administración municipal.

El Dato: René Valencia Reyes es un actor político y líder social con presencia en Michoacán. Originario de Tepalcatepec, su trayectoria está vinculada al PRI y a movimientos ciudadanos.

A pesar de la aclaración oficial emitida por la Fiscalía, la comparecencia de la exsecretaria particular generó reacciones en redes sociales y entre los actores políticos, en un contexto marcado por la sensibilidad del caso y la expectativa pública sobre el avance de las investigaciones.

Por otro lado, la noche del sábado 10 de enero, René Valencia Reyes, líder de la organización Revolución Social y hermano del dirigente estatal del PRI en Michoacán, fue emboscado por un grupo armado cuando circulaba por la carretera que conecta Pátzcuaro con Erongarícuaro.

Durante el ataque, Valencia y su esposa transmitieron en vivo la agresión a través de redes sociales. Pese a la violencia, logró salir con vida y posteriormente fue puesto bajo resguardo de la Secretaría de la Defensa Nacional, confirmó su hermano.

17 organizaciones delictivas tienen presencia en el estado

Tras el atentado, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, condenó los hechos y los calificó como un acto “cobarde”, además de acusar a los gobiernos emanados de Morena de permitir que el crimen organizado actúe con impunidad en el estado de Michoacán.

Víctor Manuel Sánchez, experto en seguridad y académico de la Universidad Autónoma de Coahuila, señaló que estos episodios reflejan un momento de alta tensión política y de seguridad en la entidad, pese a la implementación del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia.

“El hecho de que el Gobierno haya iniciado este plan no implica una pacificación inmediata. Michoacán sigue siendo una de las entidades más complejas del país, donde continúan presentándose eventos que vulneran la seguridad de la población y de actores políticos”, explicó.

El especialista advirtió que la problemática está ligada a la amplia presencia del crimen organizado en el estado. De acuerdo con análisis previos, hasta 17 organizaciones criminales tendrían presencia en casi todos los municipios de Michoacán, lo que genera un escenario de alta competencia territorial.

Sobre el caso de Yesenia “N”, Sánchez subrayó que la atención mediática responde a la dimensión que alcanzó el homicidio del alcalde de Uruapan, un hecho con repercusión nacional e internacional.

“Que personas cercanas al alcalde sean entrevistadas se vuelve relevante en un caso de este impacto. No se puede adelantar ninguna responsabilidad, pero es indispensable que se sigan todas las líneas de investigación”, afirmó.

El académico sostuvo que la violencia contra personas vinculadas a actores políticos no debe entenderse como hechos aislados, sino como un fenómeno estructural que se ha intensificado en la entidad.

“No son casos aislados, sino una violencia ligada a la disputa territorial entre organizaciones criminales, que genera miedo social y debilita la confianza en las instituciones”, concluyó.