Atando cabos con el alcalde sin visa

Nos informan que la decisión del exalcalde morenista de Puerto Peñasco, Sonora, Óscar Eduardo Castro, de renunciar a su cargo, levantó mucho polvo, ruido y sospechas. Y es que, se comenta, no cabría duda en sus motivos de salud para dejar el ayuntamiento si no hubiera estado en el centro de la polémica recientemente. Hay que recordar que el año pasado las autoridades estadounidenses le revocaron su visa, después de que intentó cruzar a ese país, acompañado de su familia. Aunque, como otros funcionarios mexicanos que pasaron por las mismas, él se escudó en que el incidente respondía a cuestiones meramente administrativas, muchos subrayaron con rojo que la revocación del visado fue porque el edil enfrenta una investigación en curso, algo que hasta el momento no se ha podido demostrar. Entre tanto, dicen que en lo que sí estuvieron de acuerdo muchos sonorenses es que, como dijo él mismo ayer, Puerto Peñasco necesita un alcalde con energía, presente y de tiempo completo.

