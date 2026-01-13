Coordinadores en Palacio

Interesante, nos comentan, la visita que realizaron ayer a Palacio los coordinadores de Morena en las cámaras de Diputados y Senadores, Ricardo Monreal y Adán Augusto López, respectivamente, con la idea de establecer los temas que tendrán relevancia en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso. Ha trascendido que son alrededor de una docena sobre los que los guindas echarán la carne al asador. Claramente uno es el de la reforma electoral. Pero estarían también en lista enmiendas sobre el procedimiento contencioso administrativo, economía social, en materia de abuso sexual y sobre delitos contra el medioambiente, además de modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. De destacar, nos dicen, el alineamiento que esta vez sería más notorio. Pendientes.

