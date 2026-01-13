¿Por qué dicen ‘Martes ni te cases ni te embarques’? Origen y significado

Este es el origen del refrán "Martes, no te cases ni te embarques".

¡Martes, ni te cases ni te embarques! Este refrán ha sido parte de la cultura popular mexicana desde hace incontables años. Nos demos cuenta o no, le da forma a nuestros calendarios. ¿Estamos planeando una boda? ¡Que no sea en martes! ¿Vamos a una entrevista de trabajo? ¡Mala suerte, cayó en martes! Así es este dicho, pero ¿de dónde salió?

Por tradición o influencia de otras culturas, solemos creer que el martes es un día de mala suerte. Peor aún cuando se trata de un martes 13, el cual es considerado de mal augurio por muchas personas (especialmente en México, pues en Estados Unidos este papel lo toma el viernes 13).

Algunos días son considerados de mala suerte. ı Foto: Adobe Stock

Pero, ¿de dónde viene este refrán y cuál es su origen? ¿Por qué consideramos que el martes es un día de mala suerte? Las raíces de este dicho popular se remontan a miles de años atrás y, curiosamente, siguen guiando muchas de nuestras decisiones.

¿De dónde viene el refrán “martes, no te cases ni te embarques”?

Los refranes son frases que van pasando de generación en generación y guardan dentro de sí pequeñas piezas de sabiduría y consejos para la vida diaria. Muchos de ellos se van formando a partir de la experiencia colectiva, de referentes culturales, o de enseñanzas de la historia, mitología y religión.

Es el caso del refrán “Martes, no te cases ni te embarques”, el cual, aunque es popular en México, cuenta con raíces en la cultura romana.

De acuerdo con el Centro Virtual Cervantes (CVC), una autoridad en el uso del idioma español, este refrán se originó en la asociación que, en la cultura romana, se le daba al día martes con Marte, el dios de la guerra.

Marte, el Dios de la guerra, también le da su nombre al planeta rojo. ı Foto: Especial

Se creía que la influencia de Marte sobre este día propiciaba conflictos, peleas y finales violentos, por lo que, según el CVC, “se consideraba día de mal agüero para emprender algo importante”.

Un episodio histórico que reafirmó esta creencia fue la caída de Constantinopla, capital del entonces imperio bizantino, el 29 de mayo de 1453, el cual cayó en martes.

Asimismo, según el CVC, otros episodios históricos en la cultura hispana contribuyeron al mal augurio del día martes, particularmente “algunas importantes derrotas de los moros a las tropas cristianas”.

Todo lo anterior terminó por darle al martes su carácter temido y de mala suerte. Posteriormente, los usos y costumbres culturales fueron añadiendo las demás partículas al refrán. Por ejemplo, “no te embarques” está relacionado a los largos viajes en barco que solían realizar los navegantes de siglos pasados.

Otras variantes de este conocido refrán son:

Martes, no te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes

En martes, ni tu tela urdas ni tu hija cases

En martes, ni te cases, ni te embarques, ni de los tuyos te apartes

En martes, ni te cases ni te embarques, ni de tu mujer te apartes

