Ricardo Salinas presenta denuncia ante la CIDH por ‘acoso sistemático’ del Gobierno mexicano

El empresario Ricardo Salinas informó que presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) contra el Gobierno mexicano, por lo que, acusa, ha sido un “acoso sistemático” y “persecución fiscal, judicial y administrativa”.

A través de una publicación en redes sociales, Salinas Pliego informó que sostuvo una reunión con Pedro Vaca, relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, quien, aseguró, recibió el expediente con las pruebas necesarias para presentar la respectiva denuncia.

Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas ı Foto: Especial

“Son más de 100 páginas de denuncia, por el acoso al que nos sujetan en las Mañaneras, [donde han hecho] más de 600 menciones de Grupo Salinas, Ricardo Salinas, evasión fiscal… todo porque no aguantan la crítica”, dijo el empresario en un video, grabado al salir de la reunión.

En el texto que acompañó la publicación del video, Ricardo Salinas puntualizó que la denuncia es por “acoso sistemático por parte del Gobierno; persecución fiscal, judicial y administrativa, coordinada para intimidar, desgastar y callar a quienes pensamos distinto y levantamos la voz”.

De la misma forma, Salinas Pliego dijo, en el mismo texto, que la denuncia no es un tema personal, sino que compete a todos los mexicanos por lo que, acusa, es un “precedente peligrosísimo” de restricción a la libertad de expresión.

Saliendo de la @OEA_oficial, me reuní con Maria Elvira Salazar @MaElviraSalazar Chair del Western Hemisphere Subcommittee en su segundo término.



Una gran aliada en la lucha por la libertad y contra las dictaduras hispanoamericanas! pic.twitter.com/R5COToslzZ — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) January 13, 2026

“No se trata solo de un ataque contra mi persona. Se trata de sentar un precedente peligrosísimo: El uso del Estado y el crimen organizado como arma para castigar a los opositores políticos, y restringir la libertad de expresión”, escribió.

El pleito no es conmigo, yo solo soy uno de los que hemos decidido ponernos en el medio entre un gobierno autoritario, con tintes dictatoriales, y la libertad de expresión de ustedes los mexicanos, en pocas palabras, a los Gobiernicolas les estorbo para seguir robando en lo oscurito en paz y por eso la traen contra nosotros Ricardo Salinas Pliego, empresario



La denuncia presentada por Salinas Pliego sigue a un largo conflicto que ha mantenido con el Gobierno mexicano. El empresario acusa que el mismo está emprendiendo una persecución en su contra con motivo de unos supuestos impuestos no pagados, con los cuales, asegura él, ha cumplido en tiempo y forma.

El Gobierno mexicano fijó recientemente la cifra de impuestos que debe pagar Grupo Salinas en 2026, la cual asciende a 51 mil millones de pesos.

Sin embargo, Ricardo Salinas asegura que esto es más bien un pretexto del Gobierno mexicano para hostigarlo debido a su postura crítica.

“Salgo muy contento y con más convicción de que a mí no me van a doblar, porque sé que no se puede avanzar de rodillas… y yo voy a seguir avanzando”, concluye el empresario.

