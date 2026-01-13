Senadora de excelencia

Otra que se colocó en la cumbre de lo viral en Internet fue la senadora de Morena, Ana Lilia Rivera, cuya “humildad” fue objeto de burlas al destacar sus aportaciones como legisladora y representante de su estado natal: “Ser la primera tlaxcalteca en ser oradora en la ONU, la primera tlaxcalteca en estar invitada en el lanzamiento de una nave espacial en la NASA, la primera política tlaxcalteca en ser oradora en el G20, la primera tlaxcalteca en ser invitada a ser oradora en el Parlamento Europeo...”. Después de tremendo desplegado curricular, varios usuarios en redes sociales le pidieron que, con la misma humildad, respondiera una sola pregunta: “¿Qué ha hecho por Tlaxcala?”, ya que, aunque no le quitan el mérito de haber sido pionera en todo lo que mencionó, nada de eso responde a las necesidades del estado que, dicen algunos, aspira a gobernar. Tsss.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Atando cabos con el alcalde sin visa