Agricultura y Lotería Nacional celebran la Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura con billete conmemorativo.

Como parte de la reciente Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura —iniciativa que impulsa la producción, distribución, industrialización y comercialización del café—, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) y la Lotería Nacional develaron el billete conmemorativo “Por el desarrollo sustentable del café de México”.

En el acto realizado en la explanada “Mujeres Rurales”, el subsecretario de Agricultura, Leonel Cota Montaño, destacó que las y los productores de pequeña escala son una prioridad para la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Resaltó que entre las acciones clave se encuentra la integración del café a la red de suministro de Alimentación para el Bienestar bajo un modelo de comercio justo. “Si ponemos de pie a las y los pequeños productores, ponemos de pie a México“, expresó al reconocer el trabajo legislativo que sienta las bases para el crecimiento agrícola.

En su mensaje, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, sostuvo que este billete es un reconocimiento nacional que pone en el centro a las comunidades cafetaleras. Subrayó que bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la nueva ley consolida un modelo donde el campo es futuro y producir significa transformar con responsabilidad.

“Que este billete sea un homenaje al café, sí, pero sobre todo sea un homenaje a quienes lo hacen posible, a las manos que siembran, cuidan, cosechan y sostienen con su trabajo una de las riquezas más profundas de nuestro país”, expresó Olivia Salomón.

Por su parte, el coordinador general de Producción Agrícola y Ganadera, Héctor Arronte Calderón, explicó que esta ley contempla la creación de la Comisión Nacional para el Desarrollo, el Sistema Nacional de Información, el Comité de Seguimiento de Precios, el Comité de Comercialización y un registro nacional de actores de la cadena de café. Estas herramientas permitirán tomar mejores decisiones, dar certidumbre al mercado y ofrecer una atención adecuada a productores y consumidores.

La senadora Susana Harp informó que en junio de 2026 entrará en vigor este marco jurídico para dar paso a las instancias esenciales que fortalecerán la cadena productiva. Destacó que México es líder mundial en café orgánico y de altura, a pesar de que más del 90 por ciento de la producción proviene de parcelas menores a tres hectáreas, por lo que la ley busca una distribución de la riqueza con justicia y equidad.

En el evento, el presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Café (Anicafé), Félix Martínez, y el coordinador ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café (Amecafé), Rigoberto Galindo Velázquez, coincidieron en que este marco jurídico garantiza mejores condiciones para el sector y reconocieron el compromiso del secretario Julio Berdegué Sacristán con quienes producen de manera sustentable. Asimismo, la directora ejecutiva de la Organización Internacional del Café (OIC), Vanúsia Nogueira, llamó a continuar el trabajo conjunto por la prosperidad de los productores y la promoción del café mexicano en el mundo.

DATOS DEL BILLETE CONMEMORATIVO

El billete corresponde al Sorteo Superior No. 2871, a celebrarse el viernes 6 de febrero de 2026, con un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series y una bolsa total repartible de 51 millones de pesos. Los dos millones 400 mil cachitos emitidos ya se encuentran a la venta en toda la República mexicana.

