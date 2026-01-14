Papa León XIV, interesado en visitar México: Arquidiócesis Primada de México

El Papa León XIV está interesado en visitar México para poder encomendarse a la Virgen de Guadalupe, aseguró la Arquidiócesis Primada de México.

“El Santo Padre expresó su alegría por la peregrinación que la Arquidiócesis Primada de México realizará este sábado 17 de enero a la Basílica de Guadalupe, con la cual se abre el tiempo de peregrinaciones de este año 2026 rumbo a la Casita Sagrada de la Morenita del Tepeyac”, señala un comunicado.

El mensaje se dio a conocer después de la reunión que el Arzobispo Primado Carlos Aguiar Retes mantuvo con el sumo pontífice durante una visita al Vaticano, en donde le expresó su interés para que visite tierras mexicanas.

“Durante la audiencia, el Cardenal Aguiar Retes compartió con el Santo Padre los avances y el caminar del proceso sinodal que se vive en la Arquidiócesis Primada de México”, señala.

En el mismo comunicado se señala que el líder de la Iglesia católica se encuentra entusiasmado de poder viajar a México para “encomendar su pontificado a la Virgen de Guadalupe”.

“Ante ello, el Santo Padre se mostró agradecido y manifestó su deseo e interés de estar pronto en nuestro país para encomendar su pontificado a la Virgen de Guadalupe”, asegura.

En diciembre, en el marco de las fiestas guadalupanas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que mantuvo una llamada telefónica con el Papa León XIV, en la que le reiteró la invitación para visitar el país.

“Coincidimos en que, más allá de la religión que profese cada persona y de la laicidad del Estado, la Virgen de Guadalupe es símbolo de identidad y paz para las y los mexicanos”, aseguró entonces la Presidenta.

El 18 de mayo de 2025, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, entregó al Papa León XIV, durante la ceremonia de inicio de su pontificado, la carta-invitación de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

A través de redes sociales, Rodríguez Velázquez compartió imágenes de su participación en el Vaticano, a donde acudió para representar a México en la misa, junto a Clara Luz Flores, titular de la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención Social y Reconstrucción del Tejido Social, y Alberto Barranco, embajador de México en la Santa Sede.

Desde la Basílica de San Pedro, el Papa León XIV @Pontifex_es envió “saludos a la Presidenta @Claudiashein y al pueblo de #México”.

