Permanente recibe 10 iniciativas de congresos locales; concede licencia a diputado de Morena

El Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió 10 iniciativas presentadas por congresos locales para reformar diversos ordenamientos legales federales, además de conceder licencia por tiempo indefinido al diputado Juan Hugo de la Rosa García, de Morena, para separarse de sus funciones legislativas.

En votación económica, las y los legisladores aprobaron la solicitud de licencia del diputado electo por el Distrito 17 del Estado de México, con efectos a partir del 9 de enero, para separarse de su cargo de manera indefinida.

Durante la sesión, la Mesa Directiva informó sobre la recepción de 10 iniciativas provenientes de congresos estatales. Una de ellas, enviada por el Congreso de Chihuahua, propone reformar disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en materia de plazos para la actualización de la figura de la negativa ficta. El proyecto fue turnado a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

Otra iniciativa, remitida por el Congreso de Nayarit, plantea modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales relacionadas con el procedimiento abreviado, misma que será analizada también por la Comisión de Justicia.

Por su parte, el Congreso de la Ciudad de México presentó ocho iniciativas. Una de ellas propone reformar la Ley del Seguro Social para que el padre o la madre del asegurado queden amparados por este régimen; el proyecto fue turnado a la Comisión de Seguridad Social. Otra iniciativa busca incorporar en los planes y programas de estudio contenidos que fomenten el uso responsable, crítico e informado de las redes sociales, la cual fue enviada a la Comisión de Educación.

Asimismo, se presentó una propuesta para declarar el 12 de octubre como el “Día de la Nación Pluricultural, la Resistencia Indígena, Afromexicana y la Lucha contra el Racismo”, que será analizada por la Comisión de Gobernación y Población.

En materia de derechos indígenas, se turnó a la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos una iniciativa que reforma la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para promover medidas con pertinencia cultural, social, económica, lingüística y perspectiva de género.

Otra propuesta plantea modificar la Ley Federal del Trabajo para otorgar media hora adicional de descanso durante la jornada continua para la ingesta de alimentos; así como una iniciativa relacionada con trabajo a distancia y horarios escalonados en casos de contingencia ambiental. Ambas fueron remitidas a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

En tanto, la Comisión de Derechos Humanos analizará una iniciativa que busca considerar como discriminación el uso de lenguaje, imágenes o expresiones que promuevan estereotipos basados en el color de piel u origen étnico. Finalmente, se turnó a la Comisión de Justicia una propuesta para reforzar la investigación de feminicidios y transfeminicidios en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

La Mesa Directiva también dio trámite a diversas comunicaciones enviadas por senadores, congresos locales, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como a respuestas a puntos de acuerdo aprobados por ambas Cámaras.

Entre ellas destacan informes de congresos estatales sobre la clausura de periodos ordinarios y la instalación de diputaciones permanentes, así como el envío del primer informe de labores del Órgano de Administración Judicial y la notificación de la designación de la nueva presidenta del Tribunal Estatal Electoral de Sonora.

El INE remitió el listado con los resultados del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, mientras que el SAT informó que durante diciembre de 2025 no se realizaron asignaciones o donaciones de mercancías al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

Asimismo, se dio cuenta de la recepción de respuestas a puntos de acuerdo en temas relacionados con educación, seguridad, medio ambiente, violencia infantil, salud y derechos de pueblos indígenas, las cuales fueron turnadas a las Cámaras de Diputados y Senadores para su seguimiento correspondiente.

