Comisión Permanente será un espacio de debate abierto y respetuoso: Kenia López Rabadán

Al afirmar que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión será un espacio de debate abierto y respetuoso, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, sostuvo que la Cámara de Diputados tiene una obligación ética de llevar a cabo un Parlamento Abierto para escuchar todas las voces en el marco de la discusión de la Reforma Electoral.

“Hay una obligación ética de nuestra parte para escuchar a los expertos, a los partidos, a la academia, a las organizaciones no gubernamentales. Hacerlo distinto, hacerlo rápido, en fast track, en lo oscurito, sería lamentable históricamente”, insistió.

En esta discusión, dijo, el objetivo debe ser que haya reglas electorales que le garanticen a los mexicanos pluralidad, respeto a su voto y la garantía de que las instituciones estarán encabezadas por quien decida el pueblo de México.

“Lo que debe prevalecer siempre es la democracia, que el voto de los mexicanos sea respetado. No puede haber unas reglas electorales en donde se empodere más a unos y se disminuya la representación de otros. No puede haber reglas electorales en donde haya un avasallamiento; yo diría, incluso, un abuso”, subrayó.

Por ello, reiteró, no debe haber fast track, albazos ni destrucción de las instituciones.

En entrevista al término de la sesión de la Comisión Permanente, López Rabadán expresó que este órgano deliberativo será un espacio de debate “fuerte, importante, polarizado, pero siempre en el marco del respeto”.

“Yo estoy absolutamente convencida de que en el Congreso mexicano lo que necesita es resolver los problemas de los mexicanos; reconocer la importancia de los ciudadanos en este país, y como tal, la responsabilidad que nosotros tenemos de representar a millones de ciudadanos”, señaló.

Para ello, expuso, se requiere voluntad política y altura de miras de “mujeres y hombres que sepan la trascendencia de la representación que tienen en este país”, y celebró la continuación de los trabajos legislativos mediante la participación de diputados y senadores en la Comisión Permanente.

Por último, la diputada presidenta deseó felices fiestas a los mexicanos e hizo votos para que pasen unas vacaciones seguras en compañía de sus familias.

“Les deseamos a todos los mexicanos un cierre de año seguro, en donde puedan salir de vacaciones y las carreteras estén seguras”, dijo, y finalizó afirmando que “de eso se trata el servicio público”, de generar condiciones de seguridad, prosperidad y de una vida mejor para los ciudadanos.

