Reviven VIDEO en el que Noroña le regatea a un taxista, tras polémica por sus viajes

Un video de Gerardo Fernández Noroña volvió a colocarse en el centro de la conversación digital luego de ser retomado y viralizado en redes sociales. En las imágenes aparece el hoy senador de Morena confrontando a un taxista en calles de la Ciudad de México por el costo de un traslado hacia el Centro Histórico.

El material audiovisual, difundido originalmente por el propio legislador, muestra el momento en el que cuestiona al conductor por cobrarle 170 pesos por el viaje, tarifa que consideró excesiva. Desde el inicio del video, Fernández Noroña se muestra visiblemente molesto y recurre incluso a un policía cercano para respaldar su reclamo, señalando que el cobro justo debía ser menor.

Durante el intercambio, Noroña compara el precio solicitado con el de los taxis eléctricos que operan en la zona de Plaza de Santo Domingo, afirmando que estos cobran 100 pesos por recorridos similares.

📹 En medio de la polémica por su reciente viaje a Europa, vuelve a circular este video de Gerardo Fernández Noroña.

Las imágenes, grabadas en la CDMX, lo muestran discutiendo el cobro de un taxi, y hoy resurgen por el contraste con su paso por Roma.

El video revive el debate en… pic.twitter.com/J8Pl5x7QXW — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 14, 2026

En el video se escucha al legislador insistir en que ese monto era el correcto y acusar al conductor de intentar cobrar de más, elevando rápidamente el tono de la discusión.

La confrontación escala con expresiones directas hacia el taxista, a quien acusa de querer “robarlo”, mientras recalca que no aceptaría pagar una tarifa que considera injustificada. Finalmente, Fernández Noroña desciende del vehículo y el conductor se retira del lugar, dando por terminado el altercado.

Polémicas recientes por viajes

La reaparición del video ocurre en medio de una polémica más reciente relacionada con el senador, luego de que fuera captado viajando en clase ejecutiva durante su retorno de Roma a la Ciudad de México. Las imágenes detonaron críticas en redes sociales, donde usuarios señalaron una presunta contradicción con el discurso de austeridad que ha sostenido públicamente.

Ante los señalamientos, Fernández Noroña negó haber viajado en primera clase y argumentó que las aerolíneas que cubren rutas entre Europa y México no ofrecen esa categoría. En paralelo, el senador volvió a ser tema de conversación pública tras la develación de su cuadro como expresidente de la Mesa Directiva del Senado.

La ceremonia fue encabezada por la senadora Laura Itzel Castillo en el salón Colosio de la antigua sede del Senado en Xicoténcatl, donde destacó que durante la gestión de Fernández Noroña, entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, se impulsó de manera decisiva la reforma judicial. Por su parte, el legislador expresó sentirse agradecido y calificó como absurdo que las críticas por sus viajes empañaran un acto institucional.

Develan retrato oficial del senador Gerardo Fernando Noroña como presidente del Senado de la República entre 2024 y 2025. ı Foto: Cuartoscuro

