A finales de enero se entregará balance a Sheinbaum para revisión del T-MEC

Será en la última semana de enero cuando la Secretaría de Economía entregue a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al Senado de la República un balance de las posturas expresadas por sectores consultados rumbo a la revisión que se hará del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

El secretario de la dependencia, Marcelo Ebrard, subrayó que durante los diálogos que se tuvieron con los diversos sectores comerciales en el país nadie se pronunció por la terminación de dicho convenio trilateral, pues de hecho su permanencia será el “objetivo estratégico”.

“¿Cuál es el balance de las consultas que hubo en México con los sectores productivos? Bueno, lo vamos a presentar. Yo diría que en esencia lo que vimos es que nadie plantea que se modifique sustancialmente el tratado. Hay un consenso, diría yo, en México, respecto a lo que acabo de exponer en favor del Tratado que se mantenga”, dijo Ebrard durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Ahondó en que el punto de partida de este balance que se presentará para la revisión es exponer los beneficios que el T-MEC ha traído no sólo para México, sino para los tres países.

“Hay que ver nada más los números del crecimiento del comercio entre otros países y el éxito que se ha tenido en números de empleos. Ahí es el punto de partida. Nosotros así lo vamos a presentar en el documento. O sea, el punto de partida es ese Tratado que ha significado para los dos países, México, Estados Unidos y para Canadá. ¿Qué ha significado? ¿Cuántos empleos dependen de ello? ¿Cuántas empresas están en ello?... Lo primero que vamos a hacer en el documento que vamos a presentar es decir, ¿por qué es importante? ¿Qué hemos ganado? ¿Qué significa para nuestro país”, enfatizó.

Como ejemplo, mencionó que México es el cliente número uno de Estados Unidos y el segundo para Canadá, además de que México y Canadá son los países a los que Estados Unidos realiza mayores exportaciones.

Una segunda prioridad, comentó, será conservar el sistema de solución de controversias e incluso fortalecerlo, para que las decisiones que deriven de su activación ante diferendos entre los países no afecten a las industrias, y que además haya reciprocidad y paridad, pues además comentó que ha habido incumplimientos en la aplicación de las “side letters”.

En este contexto, comentó que el diálogo con los negociadores estadounidenses ha sido “muy bueno” y se ha desarrollado de manera profesional con acercamientos semanales.

En otro punto, Marcelo Ebrard comentó que 85 por ciento de las mercancías que se exportan ya están consideradas dentro del T-MEC, lo que significa que creció el número de empresas dentro del mismo.

Consultado sobre las exportaciones automotrices hacia Estados Unidos, descartó que se avecine una caída, aunque reconoció que esto dependerá de la demanda que haya de parte de ese país.

“Depende de la demanda en Estados Unidos. Depende cómo se comporte la demanda en los Estados Unidos, porque no se ha marcado principal, es difícil anticiparlo, pero no se prevé que haya una caída relevante”, dijo.

