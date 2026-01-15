Defienden ventajas y continuidad del T-MEC

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, refutó a su homólogo, Donald Trump, y afirmó que el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) beneficia en gran medida a su país, esencialmente para competir con China, luego de las declaraciones donde aseguró que el acuerdo es irrelevante para EU. Ante esto, analistas señalaron que, aunque el presidente estadounidense decidiera salirse del acuerdo, el comercio continuaría entre ambos países; sin embargo, sí habría impactos negativos tanto en el corto como en el largo plazo.

A lo anterior se suma la expectativa que tiene la American Chamber México (AmCham), quien refirió que la integración de Norteamérica es relevante e irremplazable en el corto plazo, ya que, más que una relación de comercio, existe un sistema integrado de coproducción.

El Dato: De cada dólar que México exporta, alrededor de 25 centavos corresponden a valor generado en Estados Unidos, de ahí que su relación sea de interdependencia.

En su conferencia matutina, la mandataria federal explicó que el T-MEC conviene tanto a México como a Estados Unidos en aspectos como la generación del empleo y recordó que diversos estudios apuntan que por cada trabajo que se produce dentro del territorio nacional se generan tres en aquel país.

Consideró que lo que se tendría que hacer es evaluar cómo mantener el tratado y que, en caso de que durante la revisión del mismo se hagan cambios, procurar que éstos traigan beneficio para ambos.

“A Estados Unidos le importa hoy mucho la competencia con China, por el desarrollo de China en muchísimas áreas y otros países asiáticos, pero principalmente China. Es mucho mejor que nos mantengamos, como América del Norte, para competir con China que solito Estados Unidos. A ellos les conviene en esta competencia económica con otros países. La mano de obra mexicana es extraordinaria”, dijo Sheinbaum Pardo.

20 por ciento de las ventas bajo el T-MEC son automotrices

Tras los comentarios del presidente estadounidense y en caso de que decidiera eliminar el T-MEC, se desencadenarían “efectos inmediatos en las expectativas y mercados”, pero en el corto plazo habría un aumento de la incertidumbre; además, los flujos de capital, el tipo de cambio y las decisiones de inversiones tendrían afectaciones importantes, es decir, ante la falta de un marco regulatorio como lo es el tratado, las empresas tendrían problemas en la planeación de producción y de comercialización, destacó Janneth Quiroz Zamora, directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Grupo Financiero Monex, en entrevista con La Razón.

Respecto al mediano plazo, habría una imposición de aranceles en las mercancías que se comercialicen, amparados en las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), pero significaría un alza en los costos de producción y en los precios de los productos que adquieren las personas consumidoras, “las cadenas de suministro, diseñadas durante décadas, bajo el libre comercio, sufrirían disrupciones costosas y difíciles de revertir”.

171.4 mil mdd fue el déficit de EU con México en 2024

Y México enfrentaría una desaceleración importante de su economía porque en buena medida depende de su capacidad exportadora; no obstante, Estados Unidos también sufriría presiones inflacionarias, y una disminución de su competitividad industrial, así como problemas en sectores clave y en estados que tienen una integración comercial fuerte.

Y finalmente, “en el largo plazo, ambos países perderían eficiencia sistémica y atractivo como bloque económico, debilitando la posición estratégica de América del Norte frente a otras regiones”, destacó.

Por su parte, Pedro Casas Alatriste, director ejecutivo de AmCham, indicó que en el corto plazo el T-MEC no puede reemplazarse porque, actualmente, el principal socio comercial de Estados Unidos es México, desde 2023 desplazó a China, y estimó que, con las cifras totales de 2025, el intercambio comercial puede llegar a ser de más de 935 mil millones de dólares, “significa que más de 2 mil millones de dólares cruzan la frontera todos los días”.

Además, hay una integración profunda entre ambos países, ya que el 82 por ciento de las exportaciones desde México van hacia el mercado estadounidense, es decir, es una relación de “interdependencia, no de competencia”.

“México juega un papel clave en temas estratégicos como la reindustrialización y la Inteligencia Artificial, no como competidor, sino como socio que habilita el ecosistema: aquí se ensamblan servidores, se alojan centros de datos y se aporta talento, todo bajo el mismo marco del T-MEC”.

A su vez, Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base, en entrevista con Al Mediodía con Solórzano, indicó que el tratado comercial “no es irrelevante” para los tres países que conforman el acuerdo; tan sólo una tercera parte del PIB de México se sustenta en las exportaciones hacia EU.

Añadió que ahora ningún país es autosuficiente y se necesita de México, de ahí que haya una vinculación tan estrecha de las cadenas de suministro.

EU impone arancel de 25% a chips avanzados

El presidente, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para imponer 25 por ciento de arancel a semiconductores avanzados, entre ellos el de NVIDIA H200 y el AMD MI325X; la tarifa entrará en vigor hoy 15 de enero y no se aplicará si los chips son utilizados para la cadena de suministro de tecnología estadounidense, la decisión se amparó en la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962.

“He determinado que es necesario y apropiado imponer un arancel ad valorem inmediato del 25 por ciento a la importación de ciertos chips informáticos avanzados y ciertos productos derivados, cuando dicha importación no contribuya al desarrollo de la cadena de suministro de tecnología estadounidense ni al fortalecimiento de la capacidad de fabricación nacional de derivados de semiconductores”, indicó el mandatario.

De acuerdo con la orden ejecutiva, el secretario de Comercio presentó en diciembre pasado una investigación sobre “los efectos de las importaciones”, el reporte destacó que los semiconductores que permiten el uso de Inteligencia Artificial (IA) y que son usados en centros de datos y comprados en grandes cantidades son una amenaza para la seguridad nacional, pero no cuando contribuyen “al desarrollo de la cadena de suministro de tecnología” de Estados Unidos.

Además, concluyó que, actualmente, “la capacidad de Estados Unidos para fabricar semiconductores es insuficiente para satisfacer las necesidades proyectadas de defensa nacional y los requisitos de una industria comercial en crecimiento”, es decir, consume el 25 por ciento de los semiconductores del mundo, pero sólo produce el 10 por ciento de lo que su industria necesita, “lo que lo hace muy dependiente de las cadenas de suministro extranjeras”, y esta dependencia es un riesgo para la economía y la seguridad.

“Dado el papel fundamental que desempeñan los semiconductores en la economía moderna y la defensa nacional, una interrupción de las cadenas de suministro que dependen de las importaciones podría poner a prueba la capacidad industrial y militar de Estados Unidos”, añadió.

Y en ese sentido, se hará un plan de dos fases para regular las importaciones de semiconductores y que no dañen la seguridad nacional; la primera fase, consistirá en continuar las negociaciones comerciales en curso con otros países para fortalecer la industria, a la par se aplicará un arancel ad valorem de 25 por ciento a una “categoría muy restringida de semiconductores” que se enmarcan en las políticas sobre IA y tecnología estadounidense.

Mientras que en la segunda fase iniciará una vez que se concluyan las negociaciones comerciales, y a partir de ahí serán aplicadas tarifas “más amplias” y con mayor coste para los chips; no obstante, está previsto que haya un programa de compensación arancelaria para aquellas empresas que invierten en la producción de semiconductores.

“Recomiendo que este arancel más amplio se acompañara de un programa de compensación arancelaria para que las empresas que invierten en la producción de semiconductores en Estados Unidos, y en ciertas partes de la cadena de suministro de semiconductores en Estados Unidos, obtengan un trato arancelario preferencial”, agregó el mandatario estadounidense.

¿Qué indica la normativa?

La normativa publicada el martes especifica que, antes de ser exportados a China, los chips deben ser revisados ​​por un laboratorio de pruebas externo para confirmar sus capacidades técnicas de inteligencia artificial (IA). China tampoco puede recibir más del 50 por ciento del total de chips vendidos a clientes estadounidenses.

Nvidia deberá certificar que hay suficientes chips H200 en Estados Unidos antes de enviarlos a China, mientras los clientes en el gigante asiático no pueden utilizar los chips con fines militares.

