La hora de las netas en la 4T

A medida que se aproxima la fecha para la presentación de la reforma electoral, nos hacen ver que el tema no sólo es ocasión para nuevas disputas entre oficialismo y oposición, sino una suerte de guerra interna en la alianza de la 4T. Dicen que la venidera iniciativa ha provocado que PT y Verde, importantes aliados de Morena, cobraran más relevancia de la que suelen tener, ya que, sin sus votos, los guindas no tendrán cómo hacer para que la dichosa reforma se apruebe. Precisamente de esto habló ayer el diputado petista Reginaldo Sandoval, quien dedicó una clase de aritmética a los morenistas. “Somos 500 diputados y para hacer una reforma constitucional se requieren 335 legisladores. ¿Y cuántos tiene Morena? 253. Faltan muchos. Sin el PT no da, sin el Verde no da”, ilustró a manera de recordatorio. Pero lo que más llamó la atención fue su franqueza cuando dijo: “¡Estamos en el poder..! Ya tenemos el Poder Ejecutivo, tenemos el Poder Legislativo y ganamos por la vía de la elección el Poder Judicial. ¿Habrá necesidad de una reforma (electoral)?”. Qué tal.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Dejan libre al rector