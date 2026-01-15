Monreal destaca más de 400 mil hogares construidos con el programa Vivienda para el Bienestar

El diputado Ricardo Monreal Ávila afirmó que, a través del programa Vivienda para el Bienestar, impulsado por la Presidenta de México, se han construido más de 400 mil hogares en distintas regiones del país, lo que ha permitido recuperar el acceso a la vivienda como un derecho social fundamental.

El legislador señaló que este programa representa un cambio de fondo en la política habitacional, al colocar a la vivienda como base de la estabilidad familiar, la justicia social y el desarrollo comunitario.

“La vivienda vuelve a ser un derecho y no un privilegio. Hoy es un pilar de la estabilidad y de la justicia social en México”, expresó Monreal.

Derechohabientes del Infonavit y Fovissste reciben sus escrituras y constancias de reducción de adeudo como parte del programa Vivienda para el Bienestar.

Destacó que Vivienda para el Bienestar ha beneficiado a miles de familias que históricamente habían sido excluidas del acceso a un hogar digno, contribuyendo además a la reducción de desigualdades y al fortalecimiento del tejido social.

Subrayó que el fortalecimiento de programas sociales con enfoque de derechos es clave para avanzar hacia un país más justo, donde el bienestar llegue a quienes más lo necesitan.

Durante la conferencia de prensa del miércoles, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo , destacó que con el programa de Vivienda para el Bienestar se beneficiarán cerca 8 millones de familias derechohabientes y no derechohabientes, con la construcción de 1.8 millones de viviendas, la regularización de predios, entrega de apoyos de mejoramiento, además de que ya se reestructuraron 4.8 millones de créditos impagables.

“Con el programa de Vivienda para el Bienestar al menos se van a beneficiar cerca de 8 millones de familias en el país, las que menos tienen, las familias que de otra manera no tendrían acceso a la propiedad de una vivienda”, explicó.

Ricardo Monreal

