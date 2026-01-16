Descartan afectaciones a aviación civil en México tras alerta de EU sobre ‘actividades militares’

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) descartó cualquier afectación a la aviación civil en México luego de que la Federal Aviation Administration (FAA) de Estados Unidos emitiera un Notice to Air Missions (NOTAM) de carácter preventivo, en el que se advierte a operadores estadounidenses sobre la necesidad de extremar precauciones ante la presencia de actividades militares en determinadas regiones.

La dependencia federal precisó que este aviso no representa una prohibición ni una restricción operativa, y aclaró que no tiene impacto alguno en el espacio aéreo mexicano, ni en las operaciones de aerolíneas nacionales o extranjeras que vuelan dentro del territorio nacional.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informa: pic.twitter.com/jlZL4k4pXf — SICT México (@SICTmx) January 17, 2026

De acuerdo con la SICT, el NOTAM fue interpretado erróneamente en algunos espacios, por lo que fue necesario puntualizar su verdadero alcance.

Según la información proporcionada por la FAA, el aviso (NOTAM) fue emitido exclusivamente para operadores civiles de Estados Unidos, incluyendo aerolíneas y pilotos con registro estadounidense.

Esto obedece a que dicha autoridad solo cuenta con facultades para emitir disposiciones aplicables a operadores de su país, sin que estas tengan efectos regulatorios sobre la aviación civil de otras naciones.

La SICT explicó que este tipo de avisos forman parte de los mecanismos habituales de comunicación preventiva en la aviación internacional.

Destaco que son utilizados por las autoridades aeronáuticas para alertar sobre condiciones que ameritan mayor atención durante la operación aérea, como ejercicios militares, fenómenos naturales o cambios temporales en el entorno operativo, sin que necesariamente impliquen riesgos inmediatos o decisiones obligatorias de cancelación de vuelos.

En este caso, detalló la dependencia, la FAA ya había emitido NOTAM similares semanas atrás en zonas del Caribe, y recientemente extendió este tipo de comunicación preventiva al área del Pacífico. Sin embargo, no se han establecido cierres de espacio aéreo ni limitaciones obligatorias, y la alerta se mantiene únicamente como una recomendación de precaución para operadores estadounidenses.

La SICT reiteró que la aviación civil en México opera con total normalidad, bajo los estándares de seguridad establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). No existen cambios en rutas aéreas, procedimientos de vuelo ni condiciones de operación dentro del espacio aéreo nacional derivados de este aviso.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL