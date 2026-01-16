Embajada de México en EU destaca que trabajo conjunto debe basarse en respeto mutuo

La presidenta Claudia Sheinbaum, durante la conferencia matutina en Ecatepec, Estado de México.

La Embajada de México en Estados Unidos remarcó, como ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum, que el trabajo conjunto entre ambos países debe basarse en el respeto mutuo y la responsabilidad compartida.

A través de una publicación en redes sociales, la Embajada de nuestro país en EU compartió un clip de video tomado de la Conferencia del Pueblo de este viernes 16 de enero, en donde enfatizó los logros que se han alcanzado en materia de seguridad, resultado de la colaboración entre ambos países.

President @Claudiashein highlights concrete results from Mexico–U.S. security cooperation:



• 50% reduction in fentanyl seizures at the U.S. border

• Nearly 320 tons of drugs seized in Mexico

• 40% drop in intentional homicides



Cooperation works when it is based on mutual… pic.twitter.com/9GdS3V84nV — Embassy of Mexico in the U.S. (@EmbamexEUA) January 16, 2026

Respecto a estos avances, la Embajada enfatizó que la “cooperación funciona cuando se basa en respeto mutuo y responsabilidad compartida”.

En el mismo sentido, compartió algunos de los resultados en seguridad que destacó la presidenta en la conferencia matutina, particularmente referentes al combate al tráfico de drogas y a la violencia.

Así, la Embajada de México en EU enfatizó que, según lo expuesto por la presidenta, se han reducido en 50 por ciento las incautaciones de fentanilo en la frontera entre ambos países. También, se han decomisado casi 320 toneladas de droga en nuestro país, y se ha registrado una reducción del 40 por ciento en homicidios dolosos.

Durante la Conferencia del Pueblo de este viernes 16 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum, al presentar estos resultados, enfatizó que en México ha habido un trabajo constante para fortalecer la seguridad y el combate a las drogas.

Sin embargo, pidió a Estados Unidos asumir su parte, toda vez que, aseguró, ambos países, no solo México, son responsables del cruce de drogas por la frontera, del consumo de las mismas, y de la inseguridad derivada de este problema.

No puede pensarse que este problema del cruce de drogas se puede resolver solo de este lado de la frontera. Del otro lado también tiene que haber su parte. Esta crisis de consumo que tienen allá tiene tiene también que atenderse desde una perspectiva de salud pública, de campañas, de educación, porque el consumo está allá Claudia Sheinbaum, presidenta de México



