Sheinbaum revira a EU; hay resultados, hemos trabajado, pero EU ‘también tiene que hacer su parte’, pide

Conferencia de prensa de la Presidenta de México este 16 de enero del 2026.

Luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos calificó como “inaceptable” el progreso de las acciones de seguridad fronteriza, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que en México se ha trabajado y dado resultados en esta materia; sin embargo, comentó que Estados Unidos también tiene que hacer la parte que le corresponde en el marco del entendimiento de colaboración al que llegaron ambos gobiernos.

Ayer, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, sostuvieron una llamada telefónica para hablar de los “desafíos de seguridad”}. Tras ello, el gobierno estadounidense calificó que los avances son “inaceptables” y exigió resultados concretos y verificables, sobre todo en el combate a los cárteles que dicha administración ya considera narcoterroristas.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo desconocer la razón por la cual la administración de Donald Trump emitió dicha declaración, al asegurar que de este lado de la frontera sí se han emprendido estrategias con resultados “contundentes”.

Entre ellos mencionó la reducción del 50 por ciento de las incautaciones de fentanilo, dato que fue aportado por las mismas autoridades fronterizas estadounidenses.

Atribuyó este resultado a las acciones realizadas por el gobierno mexicano, como los aseguramientos que se llevan a cabo de este lado de la frontera, que es lo que impide que más droga llegue a aquel país.

Otros resultados mencionados por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue la incautación de cerca de 320 toneladas de distintas drogas y la disminución del 40 por ciento en homicidios dolosos en México.

“Si no estuviéramos, si no estuviera funcionando la estrategia, pues no tendríamos una reducción del 40 por ciento de reducción de homicidios dolosos desde que entramos al gobierno a diciembre de 2025. Ahí están tres resultados muy concretos”, respondió la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Además, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que México ha enviado delincuente de alto impacto a Estados Unidos por medio de proceso de extradición.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que los resultados serán mayores si se mantienen los trabajos de colaboración y cooperación, pero con respeto y responsabilidad compartida entre ambas naciones.

De allí, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que Estados Unidos también tiene que hacer la parte que le toca, para el caso de atender la problemática que a ellos más les afecta que es la crisis de consumo de drogas, respecto de la cual insistió en que debería lanzarse una campaña intensa para reducir el consumo entre los jóvenes estadounidenses.

“No puede pensarse que este problema del cruce de drogas se puede resolver solo de este lado de la frontera. Del otro lado también tiene que haber su parte. Esta crisis de consumo que tienen allá tiene tiene también que atenderse desde una perspectiva de salud pública, de campañas, de educación, porque el consumo está allá”, declaró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, esta mañana en su conferencia de prensa, realizada desde el Estado de México.

Dentro de esto, también la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que Estados Unidos también tiene que trabajar por disminuir el tráfico de armas hacia México, lo cual sigue ocurriendo y, como muestra de ello ayer se aseguró un vehículo con 21 armas largas y 30 cortas provenientes de aquel país con destino a Tijuana.

“Pues así como nosotros incautamos droga de este lado para que no llegue allá, les hemos estado pidiendo que ellos deben disminuir el tráfico de armas de Estados Unidos. a México. Hubo un reconocimiento por parte del Departamento de Justicia que 75 por ciento de las armas que se incautan en México, nada más en en este periodo han sido 21 mil, vienen de Estados Unidos de manera ilegal. Entonces, avanzar tiene que ver con un trabajo conjunto”, enfatizó a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

