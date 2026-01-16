Olinia, el auto eléctrico mexicano: Modelos, precios y dónde lo venderán

Toma nota — El proyecto Olinia, impulsado por el Gobierno de México, avanza hacia convertirse en el primer vehículo eléctrico diseñado y producido en el país, con la meta de ofrecer una opción accesible de movilidad urbana para millones de personas y pequeñas empresas.

Modelos: una familia de vehículos para diferentes usos

Olinia no será un solo automóvil, sino una familia de “minivehículos eléctricos” pensada para distintos usos dentro de las ciudades y zonas urbanas:

Movilidad personal : un vehículo compacto para uso diario de individuos o familias en recorridos cortos.

Movilidad de barrio : enfocado a sustituir mototaxis y transporte ligero, con mayor protección para pasajeros

Entregas de última milla: un modelo orientado a carga ligera y reparto urbano para pequeños comercios o repartidores.

Los vehículos están diseñados sobre plataformas modulares, que permiten adaptar la carrocería según la función (pasajeros o carga) sin alterar la estructura básica del auto eléctrico.

TE RECOMENDAMOS: Entrega pensiones Claudia Sheinbaum afirma que el pueblo de México decidió su transformación

Olinia: qué modelos tendrá ı Foto: Redes sociales

Precios estimados: una opción económica

El rango de precios proyectado para los modelos de Olinia va aproximadamente entre 90,000 y 150,000 pesos mexicanos.

Esto posiciona a los vehículos como una alternativa sensiblemente más económica que otros autos eléctricos o vehículos de cuatro ruedas convencionales disponibles en el mercado mexicano.

Las autoridades han señalado que podrían existir planes de financiamiento para facilitar su adquisición a familias, emprendedores y negocios pequeños interesados en movilidad eléctrica.

¿Cuándo será la fecha para adquirirlo?

Aunque en 2025 y parte de 2026 se estaban presentando prototipos y avances del proyecto, la venta al público de los vehículos Olinia está ahora programada para el primer trimestre de 2027, descartándose oficialmente un lanzamiento comercial durante 2026.

¿Dónde se venderá Olinia?

Hasta el momento, no se ha anunciado una red de distribuidores o puntos de venta específicos, aunque las autoridades han señalado que la estrategia comercial incluirá alianzas públicas y privadas para su distribución en todo el país una vez iniciada la producción.

La fabricación de los vehículos se planea realizar en instalaciones situadas en el estado de Sonora, como parte del desarrollo industrial asociado a este proyecto.

Olinia está concebido con la idea de facilitar la electromovilidad a un público amplio, al tiempo que atiende necesidades específicas del transporte urbano y de corto alcance.

Por otro lado, las autoridades han destacado que estos vehículos podrán recargarse en enchufes domésticos, lo que elimina la necesidad de infraestructura de carga especializada, característica que busca reducir costos de operación para los usuarios.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL