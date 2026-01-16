‘Reforma electoral no podrá avanzar sin consensos en el Senado’, advierte Laura Itzel Castillo

“Si no hay consensos, pues no podrá estarse desarrollando este proyecto”, dijo la presidenta de la Mesa Directiva del Senado.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, advirtió que la reforma electoral que impulsa el gobierno federal no podrá avanzar sin el acuerdo de las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso.

La senadora fue enfática al señalar que el diálogo será indispensable para sacar adelante el proyecto. “Si no hay consensos, pues no podrá estarse desarrollando este proyecto y por tanto estamos trabajando en los consensos”, afirmó Castillo Juárez.

Respecto a las propuestas de fiscalización y recorte a los partidos políticos incluidas en la reforma electoral, la legisladora reconoció que responden al “sentir de la población” sobre el excesivo gasto en procesos electorales, aunque aclaró que aún no existe un proyecto definitivo y que “todo lo demás serán especulaciones”.

Garantizan derechos de las mujeres en la reforma electoral

Tras la conmemoración de los 110 años del Congreso Feminista de Yucatán, Castillo Juárez garantizó que los derechos políticos de las mujeres quedarán consagrados en la reforma electoral.

“La reforma electoral tendrá que ser feminista o no podrá ser, desde luego”, enfatizó la senadora al ser cuestionada sobre si estos derechos quedarán garantizados en la iniciativa.

La legisladora reivindicó el papel de la izquierda en la lucha por la igualdad de género en los espacios de poder.

Recordó que desde los años 90, cuando participaba en partidos de izquierda, ya planteaban que “por lo menos el 20 por ciento de los consejeros deberían, deberíamos de ser mujeres” al interior de las dirigencias partidistas.

“Sí reivindicamos que somos pioneras desde la izquierda en alcanzar esta paridad sustantiva que ahora hemos hecho parte de la Constitución Política”, señaló la senadora, quien trazó una línea histórica desde las demandas del Congreso Feminista de 1916 hasta las conquistas actuales.

Laura Itzel Castillo respalda a Sheinbaum en seguridad

La presidenta del Senado respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el objetivo democratizador de la reforma.

“La democracia es el poder del pueblo para el pueblo y tiene que estar garantizada la democracia, efectivamente, para todos los ciudadanos y ciudadanas de este país”.

La senadora morenista también expresó su respaldo a la estrategia de seguridad impulsada por la titular del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, al expresar que ha demostrado resultados importantes con decomisos y en el combate a la inseguridad.

“Hay que apoyar a la presidenta y como ella lo ha señalado, puede haber colaboración y coordinación” con Estados Unidos, pero sin subordinación. No se trata de un tema de simpatías, sino de respaldo al trabajo coordinado”, precisó en entrevista con representantes de medios de información.

