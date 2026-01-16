Se dan su taco

Y hablando de la reforma electoral, nos dicen que ni el Partido del Trabajo ni el Verde Ecologista de México, aun cuando han logrado lo impensable en décadas de historia a partir de que se aliaron con la 4T, llegaron a imaginar que andarían tan de moda como se ha visto en estos días, cuando ya se supo que, sin ellos, Morena no lograría echar para adelante la enmienda que impulsa el Gobierno federal. Y es que, ahora que saben lo que pueden pesar, ya vieron que están en posición de ponerse exigentes y decir sin miedo que no consentirán la eliminación, al menos como se conoce actualmente, del sistema de plurinominales en la conformación de las cámaras del Congreso. Y es que, también se sabe, sin este esquema ellos nomás no figurarían en espacios políticos ni accederían a millones de financiamiento público. Es esa postura, nos comentan, la que podría hacer que el proyecto final de reforma quede suavizado respecto de lo que se había pensado originalmente. Pendientes.

