Temblor en México HOY 16 de enero: Noticias AL MOMENTO de sismos

México está ubicado en una zona de alta sismicidad, por lo que son frecuentes los movimientos telúricos, especialmente en la zona sur (Guerrero, Chiapas y Oaxaca), así como la zona centro del país, donde se ubica la capital mexicana.

Por ello, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) lleva un monitoreo de todos los sismos que se registran en territorio nacional, desde los más fuertes hasta aquellos más pequeños, es decir, con magnitud menor a 3.0, considerados microsismos, los cuales son frecuentes en la Ciudad de México.

Imagen ilustrativa de un sismógrafo. ı Foto: Adobe Stock

Aunque todo el tiempo ocurren sismos —pues son parte de la naturaleza del movimiento de las placas tectónicas—, solo algunos requieren atención especial por su repercusión en el territorio del estado donde se originó o de las entidades cercanas.

Estos son todos los sismos registrados hoy 16 de enero.

¿Qué sismos se han registrado en México HOY 16 de enero?

La actividad sísmica en México este viernes 16 de enero comenzó con un movimiento telúrico que despertó a Guerrero y a la Ciudad de México, donde se activó la alerta.

Este sismo se registró a las 00:42 horas, se localizó 19 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, y fue de magnitud 5.3.

SISMO Magnitud 5.3 Loc 17 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO 16/01/26 00:42:56 Lat 16.72 Lon -99.53 Pf 5 km pic.twitter.com/ytDX5uoqq8 — Sismológico Nacional (@SSNMexico) January 16, 2026

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que, tras una evaluación en coordinación con autoridades locales de las entidades donde se percibió el sismo, se descartaron personas heridas, fallecidas o daños estructurales debido al mismo.

📄#ComunicadoCNPC | La CNPC reporta saldo blanco y la activación de protocolos tras sismo con epicentro en San Marcos, Guerrero.



En comunicación con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda se indicó que hasta el momento no se registran daños en los municipios de la Costa Chica. pic.twitter.com/kzhmV0CyyZ — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) January 16, 2026

Posteriormente, el SSN informó que se registró otro sismo, magnitud 4.1, localizado 40 kilómetros al sur de Ometepec, Guerrero, a las 07:32 horas.

SISMO Magnitud 4.1 Loc 40 km al SUR de OMETEPEC, GRO 16/01/26 07:32:03 Lat 16.32 Lon -98.48 Pf 9 km pic.twitter.com/FJcPZR9HdS — Sismológico Nacional (@SSNMexico) January 16, 2026

El sistema de alertamiento sísmico de la Ciudad de México informó que, debido a las estimaciones de energía de este movimiento telúrico, no se requirió su encendido.

Finalmente, el SSN informó que, al corte de las 01:30 horas de este viernes, se han registrado cuatro mil 657 réplicas del sismo magnitud 6.5 ocurrido en San Marcos, Guerrero, el viernes 2 de enero, siendo el más grande de magnitud 5.0.

Hasta las 01:30 horas del 16/enero/2026 se han registrado 4,657 réplicas del sismo de M 6.5 ocurrido en San Marcos, Guerrero el 2/enero/2026, la más grande de magnitud M 5.0 — Sismológico Nacional (@SSNMexico) January 16, 2026

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registra todos los movimientos telúricos ocurridos en territorio nacional, por lo que se espera que se actualice la información a lo largo del día.

¿Qué hacer en caso de sismo?

Un sismo es un evento impredecible, por lo que más vale conocer las medidas de prevención para llevar a cabo antes, durante y después de un episodio de este tipo.

Antes:

Establecer un plan de emergencia familiar y ubicar zonas seguras y rutas de evacuación

Revisar y asegurar muebles u objetos que puedan caer

Tener a la mano un botiquín , linterna, radio a pilas y documentos importantes

Participar en simulacros y prepararse para mantener la calma

Durante:

Mantener la calma y, en caso de poder evacuar, protegerse, preferentemente bajo una mesa resistente

Alejarse de ventanas, vidrios , puertas y objetos que puedan caer

No usar elevadores ni salir corriendo ; si va en vehículo, detenerse en lugar seguro y quedarse dentro

Seguir el plan de emergencia establecido y ayudar a personas vulnerables

Después:

Revisar si hay heridos y brindar primeros auxilios si es necesario

Evitar caminar descalzo o en lugares oscuros ; controlar fugas de gas, agua y electricidad

No usar fósforos o llaves eléctricas ; usar linternas a pilas para iluminarse

Estar informado por medios confiables , colaborar con autoridades y evitar difundir rumores

Revisar la seguridad estructural del lugar antes de volver a entrar

