Así que tras una alerta de aviación que emitió Estados Unidos sobre posibles actividades militares en Sudamérica y el Pacífico, fue el Gobierno de México el que, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, aclaró que no tiene implicaciones sobre el espacio aéreo nacional. Cierta incertidumbre se había generado a partir de que se conoció de la emisión de un Notice to Airmen, conocido por sus siglas en inglés como NOTAM. Muchos asociaron este aviso con los dichos del presidente de EU, Donald Trump, de atacar narcocárteles. Sin embargo, la dependencia aclaró: “es importante precisar que éste no constituye una prohibición, sino una medida de precaución orientada a reforzar la atención y el cuidado en la operación aérea dentro de determinadas regiones del espacio aéreo. No existen implicaciones operativas ni restricciones para México, ni para aerolíneas u operadores mexicanos”. También sostuvo que la Federal Aviation Administration emitió el aviso a operadores civiles de EU. Así que por lo pronto, falsa alarma. Como sea, uf.

