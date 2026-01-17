Marina formaliza cambios dentro de su estructura

El secretario de Marina, este viernes, durante la toma de protesta,

LA SECRETARÍA de Marina Armada de México dio a conocer la sustitución del Estado Mayor General de la Armada por la Jefatura de Operaciones Navales y la formalización de la nueva Subsecretaría de Asuntos Marítimos y Portuarios, en una reestructura que redefine el ejercicio del Poder Naval de la Federación y fortalece las capacidades operativas de la institución ante amenazas como el crimen organizado y la ciberseguridad.

Durante la ceremonia de toma de protesta y entrega-recepción de altos funcionarios, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina y alto mando de la Armada de México, encabezó los cambios institucionales que marcan “rumbo, dirección y visión de Estado” en esta dependencia federal.

El Dato: La subsecretaría de Marina consolida sus funciones de infraestructura naval, desarrollo tecnológico, investigación oceanográfica y protección ambiental.

El almirante Carlos Eduardo L’Eglise Escamilla asumió como inspector y contralor general de la Secretaría de Marina, en sustitución del almirante Gerardo de Jesús Toledo Guzmán, quien fue designado al frente de la Subsecretaría de Asuntos Marítimos y Portuarios.

La Jefatura de Operaciones Navales quedó al mando del almirante José Manuel Salinas Pérez, como Mando Superior en Jefe Estratégico, con una estructura integrada por tres subjefaturas, cuatro coordinadoras, 11 secciones y 11 mandos superiores en jefe operacionales.

“Como una muestra de madurez institucional, el Estado Mayor General de la Armada se sustituye por la Jefatura de Operaciones Navales”, lo cual representa “una evolución natural y necesaria de la estructura de mando”, según informó la dependencia.

El almirante Morales Ángeles explicó que “esta reestructuración, aprobada en la nueva Ley Orgánica de la Armada de México, responde a la necesidad de adaptarnos a los nuevos desafíos, como la ciberseguridad y la lucha contra el crimen organizado. Esto nos permitirá no sólo mantener la seguridad marítima, sino también responder de manera más eficaz y coordinada”.