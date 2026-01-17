Minimizan diferencias con los aliados de la 4T

Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva, en la sesión de este 19 de noviembre de 2025 del Senado de la República

La reforma electoral impulsada por el Gobierno federal no podrá concretarse sin el acuerdo de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso, advirtió la presidenta de la mesa directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, quien aseguró que el diálogo será indispensable para sacar adelante el proyecto.

Pese a las diferencias expresadas por los aliados de Morena, el PT y el PVEM, legisladoras del guinda confiaron en alcanzar los consensos necesarios y minimizaron las tensiones al interior de la coalición.

“Por eso estamos trabajando en los consensos; y también es importante decir que la democracia es el poder del pueblo para el pueblo, por lo que deberá estar garantizada para todas las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país. Si no hay consensos, pues no podrá estarse desarrollando este proyecto y por tanto estamos trabajando en los consensos”, afirmó Castillo Juárez al referirse a la iniciativa que contempla fiscalización y recorte a los partidos políticos.

La senadora reconoció que estas propuestas responden al “sentir de la población” sobre el excesivo gasto en procesos electorales, aunque aclaró que aún no existe un proyecto definitivo.

Por su parte, la vicepresidenta de la mesa directiva, Verónica Camino, minimizó las diferencias con el PT y el PVEM respecto a la reforma, al señalar que la propuesta aún no está formalizada hasta que sea publicada en la Gaceta Parlamentaria.

“Yo creo que no se está complicando nada y, por el contrario, creo que ellos están exponiendo las posturas que ellos normalmente tendrían”, declaró.

Camino Farjat recordó que la Presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la iniciativa todavía se encuentra en periodo de revisión “y no hay nada firme hasta que en la iniciativa no entre”.

El punto más controversial es la reducción de legisladores plurinominales, cambio que Camino Farjat defendió argumentando que busca democratizar el acceso al Congreso.

“Al final no se trata de quitarles, se trata de que lleguen de otra forma los plurinominales; que la gente que está en territorio pidiendo el voto también llegue a las cámaras y no sea sólo una lista de gente que no hizo nada para llegar”, sostuvo.

La legisladora llamó a todas las fuerzas políticas al diálogo e insistió en que “no hay que decir ‘que se retire la propuesta’, porque la propuesta todavía no la tenemos”. Además, informó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, está disponible para atender a los partidos que deseen exponer sus inquietudes.

Rechazan autoritarismo

Por Claudia Arellano

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, aseguró que los señalamientos de la oposición en contra de la reforma electoral carecen de sustento y buscan desinformar a la ciudadanía, al afirmar que dicha iniciativa no pretende controlar las elecciones ni vulnerar la democracia.

“Los conservadores faltan a la verdad cuando dicen que la reforma electoral busca controlar las elecciones. Lo que no entienden es que el pueblo ya está muy avispado y no cae en sus mentiras”, dijo.

Desde Monclova, Coahuila, enfatizó que el movimiento que representa ha mantenido, desde sus orígenes, una lucha permanente por el fortalecimiento de la democracia y el respeto a la voluntad popular.

“Ni autoritarismo ni fraude electoral. Nuestro movimiento siempre ha pugnado por la construcción de una verdadera democracia. Por eso luchamos y así lo seguiremos haciendo”, afirmó.

Subrayó que la reforma electoral tiene como objetivo consolidar un sistema democrático más transparente, equitativo y cercano a la ciudadanía, y no responder a intereses partidistas o de control político.

Finalmente, confió en que la sociedad mexicana sabrá distinguir entre la desinformación y las propuestas que buscan fortalecer la vida democrática del país, reiterando que Morena mantendrá su defensa de los procesos electorales libres y auténticos.

