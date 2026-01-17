Quién es Alejandro Castillo, uno de los 10 más buscados del FBI detenido en Hidalgo

Alejandro Castillo fue detenido casi una década después del homicidio por el que es requerido en Estados Unidos.

Alejandro Rosales Castillo, uno de los 10 fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés), fue detenido por autoridades mexicanas en Pachuca, Hidalgo, tras un intercambio de información con la agencia estadounidense.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que Castillo era requerido por autoridades de Carolina del Norte, donde enfrenta cargos por asesinato en primer grado, además de robo con arma, hurto de vehículo, secuestro y fuga ilega l para evadir el proceso judicial.

Castillo contaba con una ficha roja de Interpol y con órdenes de arresto estatales y federales con fines de extradición. Desde mayo de 2023, el FBI ofrecía una recompensa de hasta 250 mil dólares por información que condujera a su captura.

Derivado de trabajos de inteligencia y del intercambio de información con el @FBI, elementos de @SSPCMexico y @FGRMexico realizaron un despliegue coordinado en Pachuca, Hidalgo, donde fue detenido Alejandro “N”, quien cuenta con ficha roja y orden de arresto con fines de… pic.twitter.com/gZ8ybE85Pm — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 17, 2026

¿Quién es Alejandro Castillo y de qué se le acusa en EU?

Alejandro Castillo es acusado del homicidio de Truc Quan “Sandy” Ly Le, de 23 años, una compañera de trabajo en un restaurante de Charlotte, Carolina del Norte, ocurrida en agosto de 2016.

De acuerdo con el FBI, Ly Le era exnovia de Castillo y le había prestado dinero. Mensajes de texto revelaron que el sospechoso acordó reunirse con ella el 9 de agosto de 2016, presuntamente para saldar la deuda.

El caso inició con denuncias por la desaparición de Alejandro Castillo, Ly Le y Ahmia “Mia” Feaster, quienes trabajaban en el mismo restaurante. El 15 de agosto de 2016, el vehículo de la víctima fue localizado en una estación de autobuses en Phoenix, Arizona, y un día después Castillo fue captado en un video de vigilancia cruzando la frontera de Nogales , Arizona, hacia México.

El 17 de agosto de 2016, el cuerpo de Ly Le fue encontrado en el condado de Cabarrus, cerca de Charlotte. Posteriormente, las autoridades obtuvieron información de que Castillo y Feaster habían huido a México.

Ahmia Feaster se entregó a las autoridades en Aguascalientes el 20 de octubre de 2016 y fue extraditada a Carolina del Norte, donde enfrentó cargos de complicidad. Tras pagar fianza, fue liberada en enero de 2017 .

Una tercera persona identificada como Felipe Ulloa, fue acusada en marzo de 2017 como presunto cómplice del asesinato y posteriormente detenida por el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg.

El 2 de noviembre de 2016, el Tribunal de Distrito de Carolina del Norte para el condado de Mecklenburg emitió una orden de arresto estatal por asesinato en primer grado contra Alejandro Castillo. Más tarde, el 10 de febrero de 2017, un tribunal federal del Distrito Oeste de Carolina del Norte giró una orden de arresto por fuga ilegal para evadir el procesamiento.

El 24 de octubre de 2017, el FBI incluyó a Alejandro Castillo en su lista de los 10 gugitivos más buscados, inicialmente con una recompensa de 100 mil dólares, que posteriormente aumentó hasta 250 mil dólares.

