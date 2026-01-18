Grecia Quiroz dedica su mensaje de cumpleaños a Carlos Manzo: ‘Fue uno triste, lleno de recuerdos’

El alcalde asesinado de Uruapan, Carlos Manzo, y su viuda, Grecia Quiroz.

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, dedicó el mensaje por su cumpleaños 36 a su fallecido esposo, Carlos Manzo, quien fue asesinado el pasado 1 de noviembre durante un evento público por Día de Muertos.

A través de una publicación en redes sociales, Quiroz García escribió un mensaje con motivo de su cumpleaños 36, en donde, además de agradecer a su familia, honró la memoria de Carlos Manzo.

Grecia Quiroz. ı Foto: Redes Sociales

“Sin lugar a duda fue un cumpleaños triste, lleno de anhelos y muchos recuerdos que tuve en muchas celebraciones junto a mi compañero de vida Carlos Manzo”, escribió la alcaldesa de Uruapan.

“Es evidente que me hiciste mucha, pero mucha falta, sin embargo aquí estoy con nuestros hijos; el regalo más hermoso que pudiste dejarme”, abundó.

Gracias Carlos por todo lo vivido, en la otra vida nadie podrá separarnos y gracias a Dios por sus bendiciones y su cuidado de nosotros tu familia Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan



Finalmente, Grecia Quiroz agradeció las felicitaciones de la ciudadanía uruapense con motivo de su cumpleaños.

Sin embargo, la celebración de Grecia Quiroz ocurre en medio de un tenso contexto derivado de las investigaciones para esclarecer el homicidio de Carlos Manzo.

Recientemente, Yesenia Méndez, secretaria particular de Manzo, quien también colaboraba con Quiroz, fue citada a declarar ante la Fiscalía de Justicia del Estado de Michoacán, lo cual ameritó la apertura de una ficha en el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Grecia Quiroz y Carlos Manzo, en fotografía de archivo. ı Foto: Redes Sociales

Sin embargo, posteriormente, autoridades federales, así como ella misma en diálogo con medios, desmintieron que se tratara de una detención.

No obstante, otro integrante del gabinete de Carlos Manzo sí fue detenido y es actualmente investigado por las autoridades: Samuel “N”, quien se desempeñaba como director de Relaciones Públicas y Protocolo en el municipio de Uruapan.

Según informó la SSPC en conferencia de prensa, Samuel “N” habría facilitado información sobre los movimientos de Carlos Manzo a los presuntos homicidas. Sin embargo, estos hechos siguen bajo investigación.

A propósito, Grecia Quiroz acusó que la presunta participación del funcionario en el homicidio de Manzo fue un acto de “traición”, aunque aclaró que aquel no formaba parte del Movimiento del Sombrero.

